Жогорку Кенеш Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента

13:56 27.06.2019

Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 27 июня 2019 года принял постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева".

За постановление проголосовали 103 депутата, 6 – против.

Всего было зарегистрировано 110 депутатов.

Таким образом, парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял его неприкосновенность.



Против проголосовали 6 депутатов, все они от фракции СДПК:

Анвар Артыков,

Ирина Карамушкина,

Асель Кодуранова,

Мурадалы Мадеминов,

Альфия Самигуллина,

Карамат Орозова.

Отсутствовали 11 депутатов:

Мухтар Айнакулов (СДПК),

Осмонбек Артыкбаев (СДПК),

Данияр Аттокуров (СДПК),

Дастан Бекешев (СДПК),

Кенжебек Бокоев (Республика - Ата-Журт),

Руслан Казакбаев (Республика - Ата-Журт),

Рыскелди Момбеков (СДПК),

Зарылбек Рысалиев (Республика - Ата-Журт),

Бактыбек Сыдыков (Республика - Ата-Журт),

Чыныбай Турсунбеков (СДПК),

Насыр Мусаев (Кыргызстан) (не голосовал).