|Жогорку Кенеш Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента
13:56 27.06.2019
Бишкек (АКИpress) – Жогорку Кенеш 27 июня 2019 года принял постановление "О лишении статуса экс-президента Кыргызской Республики А.Ш.Атамбаева".
За постановление проголосовали 103 депутата, 6 – против.
Всего было зарегистрировано 110 депутатов.
Таким образом, парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял его неприкосновенность.
Против проголосовали 6 депутатов, все они от фракции СДПК:
Анвар Артыков,
Ирина Карамушкина,
Асель Кодуранова,
Мурадалы Мадеминов,
Альфия Самигуллина,
Карамат Орозова.
Отсутствовали 11 депутатов:
Мухтар Айнакулов (СДПК),
Осмонбек Артыкбаев (СДПК),
Данияр Аттокуров (СДПК),
Дастан Бекешев (СДПК),
Кенжебек Бокоев (Республика - Ата-Журт),
Руслан Казакбаев (Республика - Ата-Журт),
Рыскелди Момбеков (СДПК),
Зарылбек Рысалиев (Республика - Ата-Журт),
Бактыбек Сыдыков (Республика - Ата-Журт),
Чыныбай Турсунбеков (СДПК),
Насыр Мусаев (Кыргызстан) (не голосовал).