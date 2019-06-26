Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы

13:58 27.06.2019

Сегодня, 27 июня, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона и весь народ Таджикистана с Днем национального единства, пожелав мира, благополучия и процветания.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.