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|Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
13:58 27.06.2019
Сегодня, 27 июня, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона и весь народ Таджикистана с Днем национального единства, пожелав мира, благополучия и процветания.
Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.