Узбекистан станет первой страной в мире, которая купила казахстанский бензин

15:39 27.06.2019

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан станет первой страной, которая получит казахстанский бензин. Об этом изданию LS сообщил генеральный директор Kazenergy Болат Акчулаков.

В кулуарах международной конференции "Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2019", которая проходит в Алматы собеседник рассказал, что первую партию топлива планируют отправить в июле этого года.



"Весь бензин будут экспортировать по мировой цене. Дешево продать не смогут. Все будут работать в условиях трансферта. Скорее всего поставки казахстанского бензина теоретически состоятся в июле. Первая партия, я думаю, будет отправлена в Узбекистан", – пояснил Акчулаков.

Он также добавил, что с Беларусью, Арменией и Кыргызстаном пока только ведутся переговоры по поставкам.



Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан планирует экспортировать около 70 тысяч тонн бензина АИ-92. Он отметил, что в настоящий момент ведется работа по заключению договоров с зарубежными контрагентами по поставкам топлива.

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Темир Исаев