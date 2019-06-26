 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 26.06.2019
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На несостоявшегося лидера уйгуров Киргизии Баяхунова завели уголовное дело
21:37 27.06.2019

27 июня 2019 Бакыт Стамов

В отношении экс-депутата от фракции СДПК Нурмахаммата Баяхунова, который ранее выставил свою кандидатуру на должность главы уйгурской диаспоры, началась проверка. Об этом редакции VB.KG сообщили в правоохранительных органах.
По данным ведомства, проверяется факт использования Баяхуновым поддельного диплома об окончании российского ВУЗа.

- По данным следствия, гражданин Баяхунов используя поддельный диплом о высшем образовании Алтайского государственного университета РФ незаконно занимал должность главы Новопокровского айыл окмоту, а также избирался депутатом 6 созыва Жогорку Кенеша. Кроме того, в 2016 году на основании указанного диплома незаконно получил диплом Академии государственного управления при Президенте КР с присвоением степени "магистр", - пояснили в правоохранительных органах.
Данное правонарушение зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) за номером 03-820-2019-000246.
Напомним, ранее сообщалось, что члены общественного объединения уйгуров "Иттипак" будут выбирать себе председателя. Одним из кандидатов на этот пост является экс-депутат от фракции СДПК Нурмахаммат Баяхунов, у которого выявили наличие поддельного диплома.
Так кандидат в лидеры уйгурской диаспоры представил оргкомитету по выборам копию диплома о высшем образовании серии ТВ № 475330, выданный 20 июня 1992 года Алтайским государственным университетом в Барнауле.

Однако по запросу оргкомитета данное федеральное государственное образовательное учреждение не подтвердило факт обучения Баяхуновым в указанном ВУЗе.

Источник - VB.KG
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