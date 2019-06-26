Возможен ли в США военный переворот? - А.Веселов

00:33 28.06.2019 Возможен ли в США военный переворот?

"Я не намерен ждать, когда моим командиром станет нечто с накрашенными губами"...



АНТОН ВЕСЕЛОВ



Многие убеждены, что ключевые решения в Вашингтоне принимают те, кто занимает лидирующие позиции в ведущих финансово-промышленных структурах при участии спецслужб и еврейского лобби, а президент является наемным чиновником, задача которого выполнять не предвыборные обещания, а указания инвесторов. Однако в последнее десятилетие в этой схеме происходит перелом, который чреват серьезными потрясениями для политической системы США. Речь идет о проблеме отношений между гражданской администрацией и военными.



В США давно существует практика предоставления высокопоставленным военным после увольнения со службы хорошо оплачиваемых должностей в ведущих корпорациях ВПК и "мозговых центрах". Долгое время система работала устойчиво, поскольку у всех была одна задача: под лозунгом "Америка превыше всего" обеспечить подавляющее преимущество, а в конечном итоге – полное господство в мире. Военные расходы росли, ВПК получал новые контракты, армия и флот – новые системы вооружения, а финансисты и политики – прибыль. Военных такое положение вполне устраивало – они тоже не были обделены.



В последнее десятилетие, однако, обозначились сначала признаки противоречий, а затем недоверия, даже нарастающей взаимной неприязни между теми, кто принимает решения в уютных кабинетах (зачастую создавая большие проблемы, а потом давая указания военным эти проблемы разгребать), и военными. Несмотря на дисциплинированность, патриотизм и наличие мотивации, в среде американских военных нарастает недовольство тем, каким образом стали обращаться с генералами, которые заслужили репутацию в бою, а не в Конгрессе или на бирже. Более того, изменилось отношение к армии в целом.



История с пробирками, коими генерал Колин Пауэлл пытался убедить ООН, стала одной из первых широко известных. Председатель ОКНШ знал, что ОМП в Ираке нет – военная разведка РУМО докладывала точно. Однако его вынудили пойти на подлог, взывая к "высшим интересам нации". В итоге началась многолетняя авантюра, стоившая Соединенным Штатам около 7 триллионов долларов и больших людских потерь. Репутация К. Пауэлла тоже рухнула.



Следующей жертвой стал четырехзвездный генерал Стэнли МакКристал, который тогда (2010 год) возглавлял операцию ВС США в Афганистане. Командующий не сдержал эмоций и охарактеризовал некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома так: "Постоянно давали идиотские указания, не имея понятия, что творится в Афганистане на самом деле". Позиция генерала получила широкое одобрение в армии, что лишь ускорило расправу: заслуженного военачальника с блестящей карьерой вызвали в Вашингтон, сняли с должности и с позором уволили. В Афганистане его сменил Дэвид Петреус, но и его не миновала сия чаша.



Четырехзвездный генерал Дэвид Петреус дважды командовал ВС США в Ираке, причем в самые тяжелые периоды, затем возглавлял ключевое Центральное командование и пользовался огромным уважением не только в войсках, но в американском обществе вплоть до того, что его кандидатура обсуждалась при выборе претендентов на пост президента. Весной 2011-го по инициативе Б. Обамы Петреус был назначен директором ЦРУ. Однако генерал оказался слишком порядочным: в ноябре 2012-го он собрался выступить на закрытых (!) слушаниях в Конгрессе по вопросам, связанным с ролью США в событиях в Ливии, поскольку по роду службы получил доступ к материалам, вызвавшим у него массу вопросов. За неделю до слушаний генерала уволили, предъявив обвинение по ряду уголовных статей.



Раскол между белыми воротничками и "зелеными человечками" углублялся вне зависимости от того, кто находился в Овальном кабинете Белого дома. Причем обозначилась тенденция унижения тех генералов, которые представляли цвет ВС США и имели смелость (читай: наглость) высказывать свое мнение и еще возражать! Возражать против того, что в военную организацию, построенную на единоначалии, строгой дисциплине, нацеленную на готовность к боевым действиям, стали внедряться "общечеловеческие ценности и толерантность".



В 2011 году Б. Обама легализовал прохождение военной службы педерастами. Затем по всей Америке были легализованы однополые "браки". Согласно обнародованным данным, в ВС США тогда служили около 65 тыс. открытых геев и лесбиянок, хотя реальное их число достигло, по оценкам ряда источников, до 15% личного состава, в том числе в боевых подразделениях и военно-учебных заведениях.



В ежегодном отчете МО США указывалось, что в 2017-2018 учебном году в трех военных академиях (Вест-Пойнт, ВМС и ВВС) были отмечены 117 случаев сексуального насилия. Годом ранее таких случаев, попавших в официальный доклад заместителя министра обороны, было 86. Прогресс налицо.



В 2016 году пост министра армии занял открытый гей Эрик Фэннинг, а Эштон Картер, тогдашний глава Пентагона в администрации Барака Обамы, снял запрет на службу в армии для трансгендеров. Мера вызвала массу недовольства среди кадровых военнослужащих и ветеранов. В 2017-м министром обороны стал Джеймс Мэттис, бывший командующий морской пехотой США по прозвищу Бешеный Пес. Очень популярный в войсках генерал боролся до последнего, но решением суда (!) министерство обороны обязали с 1 января 2018 года принимать на службу трансгендеров. Что касается самого Д. Мэттиса, который пытался отстоять точку зрения военных и даже подал апелляцию, он был уволен с должности главы Пентагона. Досрочно.



В декабре 2018 года покончил с собой командующий 5-м флотом (штаб в Манаме, Бахрейн) 58-летний вице-адмирал Скотт Стирни. Он прослужил в этой должности всего полгода и, как утверждают злые языки, не смог смириться с тем, что вверенный ему флот оказался одной большой "голубой устрицей". Это известие вызвало шок среди военных моряков и их коллег в других видах и родах ВС США. Но не в Белом доме.



Кадровая чехарда в администрации Д. Трампа носит параноидальный характер: спустя 2,5 года его президентства от первоначальной команды не осталось почти никого. За этот срок были сменены глава Госдепа, руководитель администрации и масса других чиновников, но основной удар вновь пришелся на военных. Менее двух месяцев прослужил в должности советника президента по национальной безопасности генерал-лейтенант Майкл Флинн. Его, бывшего руководителя военной разведки, уволили, обвинив в контактах с российским послом в США!!! Сменивший его генерал-лейтенант Герберт Макмастер, которого журнал "Тайм" назвал "выдающимся военным мыслителем среди представителей армии XXI века", "архитектором будущего облика сухопутных войск ВС США", продержался подольше, но и он не устроил власти. В апреле 2018 года советником президента США по национальной безопасности стал Джон Болтон; в армии он не служил, но авантюризма ему не занимать.



В попытках подобрать людей, которые могли бы поддерживать администрацию, в Вашингтоне исходят из личных представлений о проблемах войны и мира. Показательно, что последним президентом США, который проходил военную службу, стал Джордж Буш-младший, который пять лет был летчиком-истребителем, хотя и в Национальной гвардии, где служба добровольная и совмещается с работой по основной специальности. Б. Обама в армии не служил вовсе. В биографии Д. Трампа указано, что в 1964 году он окончил заведение с громким названием "Военная академия Нью-Йорка", которое на поверку оказалось частной школой, лишь отдаленно напоминающей детский кадетский корпус. Впрочем, она открывала дорогу для поступления в военный вуз, но тогда уже начиналась война во Вьетнаме, и выросший в семье миллионера юный Дональд, по его словам, "решил, что недвижимость – это более прибыльный бизнес".



В США пост министра обороны, а также министров видов ВС (сухопутных войск, ВВС и ВМС) занимают гражданские лица, и там схожая картина, но с одним непременным условием – тесная связь с ВПК. Так, сменивший Дж. Мэттиса Патрик Шанахан с середины 1980-х и до 2017 года работал в оружейных подразделениях корпорации "Боинг". На днях Д. Трамп принял решение о назначении нового врио главы Пентагона – им стал Марк Эспер. Выпускник Вест-Пойнта, в своей армейской карьере он дослужился лишь до командира роты, но смог достичь высот в одном из главных подрядчиков ВС США – корпорации Raytheon, где занимал должность вице-президента по связям с правительством. Неудивительно, что в ноябре 2017 г. он стал министром сухопутных войск, а затем возглавил Пентагон. Удивительно другое – этот стратег неоднократно заявлял, что к 2028 году США смогут выиграть любую войну у любой страны. Готовность М. Эспера выиграть ядерную войну вызвала немало язвительных комментариев и шуток, но, похоже, именно такие кадры ныне в цене в администрации; там все больше оборонных лоббистов и ястребов и, как уверяют оппоненты Трампа, все меньше людей, способных возражать президенту и доносить до него рациональные мысли.



Д. Трамп уже объявил, что намерен вновь баллотироваться на президентских выборах 2020 года, его избирательная кампания должна стартовать осенью. Одним из основных реперов кампании – объявленное намерение заключить соглашение между США, РФ и КНР вместо двустороннего ДРСМД. С учетом того, что в 2021 году истекает строк действия договора СНВ-3, а Россия и США так и не начали переговоров по его продлению, озабоченность естественная. Однако Китай уже дал понять, что не намерен обсуждать ограничения на свои ядерные силы, а подход Вашингтона к СНВ-3 конструктивным и реалистичным не назовешь. Директор по вопросам России и Евразии в СНБ США Фиона Хилл объявила о своей отставке в связи с отсутствием "перспектив большого успеха на российском направлении". В августе ее должен сменить Тим Моррисон, известный как "человек Болтона, реализующий его повестку на слом режима договоров по контролю над вооружениями". Вывод напрашивается один: шансов на новую разрядку или перезагрузку в отношениях США и РФ немного.



Американцы очень гордятся своей армией и убеждены, что она является самой сильной в мире. Однако те, кто видит картину изнутри, все чаще придерживаются иной точки зрения. На одном из форумов кадровый сержант армии США написал: "Я в армии более 18 лет и всегда считал, что занимаюсь важным и нужным делом. Был в Ираке, Афганистане и много еще где, попадал в переделки, но я всегда гордился шевроном и флагом на рукаве. Однако, когда перед выходом на учения я проверял экипировку своего подразделения и обнаружил у нескольких "бойцов" в разгрузке вместо дополнительных магазинов и ручных гранат женские гигиенические принадлежности и разные лубриканты, я задумался – не пора ли сменить работу? Я не намерен ждать, когда моим командиром станет нечто с накрашенными губами". Источник - Фонд Стратегической Культуры

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