 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хоким Андижанской области Абдурахманов обозвал главу здравоохранения "нечистью, скотиной и женоподобным"
06:37 28.06.2019

На встрече с руководителями предприятий-организаций хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов оскорблял присутствующих унизительными словами.
На аудиозаписи, продолжительностью в 2 часа 36 минут, попавшей в распоряжение журналистов, слышно, что самые сильные оскорбления брошены в адрес Авазбека Абдурахманова, главы областного управления здравоохранения.

Глава области оскорбляет его такими словами, как "нечисть, скотина, шакал, женоподобный, обезьяна".
Как становится понятно после прослушивания данной аудиозаписи, встреча состоялась в начале июня в городе Пойтуг, в центре Избасканского района.

Голос на аудио принадлежит хокиму области Шухрату Абдурахманову, что подтвердил один из руководителей областных организаций, который неоднократно участвовал в собраниях с его участием.
Шухрат Абдурахманов оскорбляя главу областного управления здравоохранения Авазбека Абдурахманова, говорит ему: "Ты что говоришь мне, эй глава облздрава, нечисть, мразь, тряпка. Эй, скажи мне, что ты знаешь вообще, если ты не знаешь! Мразь и нечисть - этот твой министришко приходил ко мне и отправил письмо генпрокурору, который родом из Андижана. Написал, что я проталкиваю вам шприцы и перчатки без тендера. Ты мразь, ты дудка, скоро я тебя достану, нечисть такую. Генпрокурор говорит мне, Шухрат ака, идите и поговорите с министром, пришло такое вот письмо. Я что, эти шприцы уношу домой? Какие у тебя претензии? Ты говоришь, что они некачественные, нечисть? Если ты как медик понимаешь, скажи мне в чем они некачественные?".
(В этот момент слышится голос главы облздрава, доносящийся с зала, однако хоким перебивает его)
"Если у тебя не было претензий, почему он это делает? КРУ приходило к тебе домой или ко мне? Куда ты глядел нечисть, почему ты не привел его ко мне за руку? Ты говоришь "некачественные", почему не сказал этого, собака? Ты играешь на два фронта, ты нечисть! Я вырву твой язык и засуну его тебе в зад, ты мразь! Ты играешь со мной, хезалак [женоподобный - ругательное обращение]! Сегодня власть в моих руках! Я уничтожу вас обоих, нечисти!", - оскорбляет Шухрат Абдурахманов.
Хоким области объясняет свои оскорбления, высказанные в адрес главы отдела здравоохранения тем, что облздрав закупает шприцы и медицинские перчатки у фирм в Ташкенте, а не в Андижане, под предлогом того, что местные изделия "некачественные".

"Одна нечисть из Ташкента импортирует откуда-то шприцы. Те кто над ним, имеют с этого 15-20 процентов. Их же теперь как от кормушки отрезали! Я им говорю, что не плачу за это, я покупаю сам. Я собрал этих главврачей, щеголей-засранцев. Я же пошел в эту твою больницу, куда никогда не ходил? Я собрал всех и сказал "вот шприцы, вот перчатки, если есть претензии к качеству и цене, говори". Все заткнули свои задницы, ни один не раскрыл рта. На моей фабрике по производству шприцев работает около 150 человек, и если они не продают шприцы, им не будут платить зарплату. Фабрика платит мне налоги. Бизнесмен вложил деньги, привез фабрику. Если я ему не помогу, завтра он обанкротится. Зачем мне брать шприц у двух ташкентских щеголей, играя под их дудки? Эти собаки собрались в офисе у этой дудки и накатали письмо! Посмотрите в чем они обвиняют меня, "хоким проталкивает некачественный товар". В чем они некачественные, докажи мне это, мразь!", - ругается хоким.
(Из зала доносится голос, слышатся слова "некачественные материалы"...и хоким вновь обрывает говорящего)
По словам представителя отдела здравоохранения Андижанской области, скандал между хокимом и главой департамента на самом деле является результатом конфликта интересов:

"Хоким области распорядился медицинским подразделениям во всех районах покупать шприцы и перчатки на выделенные бюджетные средства только на заводе в Андижане. Врачи сообщили в Министерство здравоохранения, что качество этих материалов было плохим, и то что деньги, переведенные на лекарства, также ушли на счет завода. Их министерства приехала рабочая группа изучила ситуацию и сказала хокиму, что он поступает неправильно. Хоким рассердился, оскорбил начальника управления и выгнал его из собрания. Здесь есть конфликт интересов. Хоким говорит, чтобы покупали у него, а облздрав говорит, что будет покупать у фирм, которые они сами выберут и по договорным ценам. Вот и все!", - говорит собеседник.

27 июня в социальных сетях в Узбекистане сообщили об увольнении начальника управления здравоохранения Андижанской области Авазбека Абдурахманова.

Сам Авазбек Абдурахманов отрицает эти сообщения и не вспомнил, что хоким области оскорбил его: "Не было такого случая. Я не могу вспомнить. Извините, у меня люди", - сказал Авазбек Абдурахманов и прервал связь.

Ранее уже неоднократно сообщалось о том, что андижанские руководители оскорбляют своих подчиненных.

В лексике руководителей Андижанской области распространены такие слова, как "нечисть, скотина, ублюдок, тварь, ишак".

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561693020
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