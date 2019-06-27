В "Астана Опера" опровергли сообщения о подготовке восхваляющей Назарбаева оперы

06:44 28.06.2019

В столичном театре "Астана Опера" опровергли информацию о премьере оперной постановки, восхваляющей экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На 6 июля - День столицы и день рождения Назарбаева (ему исполнится 79 лет) - намечена опера Россини "Золушка", которую поставит коллектив приехавшего из Алматы с гастролями театра оперы и балета (ГАТОБ) имени Абая, сообщили в пресс-службе "Астана Опера".

Ранее информагентство КазТАГ со ссылкой на пост местного журналиста Асем Жапишевой передало, что артисты театра "Астана Опера" "разучивают партитуру" новой постановки "Путь, освещенный солнцем", премьера которой намечена на 6 июля. Асем Жапишева 25 июня опубликовала пост, в котором говорится, что артисты "отказались сначала петь", "но им пригрозили увольнением".



Пресс-служба "Астана Опера" назвала информацию агентства не соответствующей действительности, при этом подтвердив, что партитура с таким названием рассматривалась художественным советом театра.

- Молодой композитор Рахат-Би Абдысагин предложил новую оперу "Путь, освещенный солнцем" театру "Астана Опера". На данном этапе творческий коллектив знакомится с предложенной им партитурой. Стоит отметить, что это мировая практика всех театров - изучение и ознакомление с новыми работами композиторов. Театр "Астана Опера" не является исключением, находясь в постоянном контакте как с современными отечественными, так и с зарубежными авторами, - сообщила пресс-служба театра. В театре добавили, что за историю его существования "давление на артистов никогда не оказывалось".



6 июля в Казахстане - праздник, День столицы. Он совпадает с днем рождения первого президента Нурсултана Назарбаева, сложившего с себя полномочия в марте этого года, но сохранившего значительную власть в своих руках. Пользующийся пожизненным иммунитетом от любого преследования Назарбаев обладает титулом "лидер нации" и возглавляет Совет безопасности страны. Его ставленник, 66-летний Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента после отставки Назарбаева, объявлен победителем состоявшихся 9 июня внеочередных выборов, которые, по оценке западных наблюдателей, были омрачены массовыми задержаниями участников антиправительственных протестов и многочисленными нарушениями. 12 июня Токаев был приведен к присяге.