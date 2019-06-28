Гиперзвуковой кулак Поднебесной, - А.Шипов

06:55 28.06.2019 Китайские эксперты уверены, что их оружие самое лучшее



За последние пять с небольшим лет в Китае неоднократно официально заявляли об успешных испытаниях своей гиперзвуковой техники. При этом интересно следующее. На функционирующем в КНР сайте "Чаван" (www.cwzg.cn; в переводе – "Обозрение") 30 апреля 2019 года опубликована статья Ян Миньцина, автор которой подчеркивает: как когда-то, в 1964 году, объявив об испытании своей первой атомной бомбы, Китай и сейчас вынужден объявлять о разработках своего гиперзвукового оружия в ответ на соответствующие заявления, звучащие из-за рубежа.

НАПУГАТЬ АМЕРИКУ

Адресатом нынешних заявлений китайской стороны о разработках собственного гиперзвукового оружия, по мнению китайских экспертов, являются Соединенные Штаты и страны Запада. В частности, об этом можно узнать и в статье упомянутого выше автора. В этой связи последний особо указывает в своем материале, что 6 марта с.г. Управление перспективных исследований Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с одним из трех крупнейших подрядчиков Пентагона, компанией Raytheon, на сумму 63,3 млн долл. на разработку планирующего аппарата Tactical Boost Glide (TBG), который призван обеспечить американским военным возможность противостоять на равных гиперзвуковым арсеналам России и Китая.

Как сообщается в размещенной на сайте ТАСС статье Александра Мосесова "Догнать Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США", в рамках программы "Быстрый глобальный удар" Соединенные Штаты и ранее проводили испытания условных аналогов российского ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард": Advanced Hypersonic Weapon (AHW), а также Hypersonic Technology Vechicle 2 (HTV-2), разрабатываемого ВВС США и DARPA. С 2010 года в США проводились испытания гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A. Еще одним направлением сотрудничества DARPA и ВВС США является программа создания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), а с Сухопутными войсками США DARPA работает над проектом гиперзвуковой системы наземного базирования Operational Fires.

Кроме того, в апреле 2018 года американская компания Lockheed Martin заключила с Минобороны США контракт на 928 млн долл., согласно которому взяла на себя обязательство выполнить разработку условного аналога российского высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", а в августе 2018 года – контракт на сумму 480 млн долл., по условиям которого ей предстоит выполнить уже разработку более инновационного условного аналога "Кинжала", получившего название Air-Launched Rapid Responce Weapon (ARRW).

При этом, как отмечается в указанной статье со ссылкой на данные агентства Bloomberg, на 2020 финансовый год Министерство обороны США запросит на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) рекордную сумму – 104 млрд долл., тогда как на 2019 финансовый год для этих целей была заложена сумма 95 млрд долл.

Китайский автор Ян Миньцин рассказывает, что 12 января 2014 года Министерство обороны КНР, отвечая на вопросы иностранных журналистов о первом испытании китайской гиперзвуковой ракеты, объяснило, что эти испытания проходили 9 января 2014 года в пределах воздушного пространства Китая, не были направлены против других стран, а испытуемое оружие является средством "слабого государства" в противостоянии с "государством могущественным".

На функционирующем в КНР сайте "Цанькао сяоси" (в переводе – "Справочные новости") со ссылками на ряд зарубежных СМИ сообщалось, что китайский гиперзвуковой высокотехнологичный аппарат, испытанный в январе 2014 года, представлял собой сверхсекретный беспилотный летательный аппарат (БЛА) WU-14/DF-ZF, предназначенный для доставки к цели ракет, в том числе в ядерном снаряжении, на гиперзвуковой скорости от 5 до 10 Махов. Как сообщалось, китайский гиперзвуковой БЛА был выведен на неназванную орбиту с помощью межконтинентальной баллистической ракеты-носителя и отделился от него на высоте 62 мили (около 100 км), продолжив самостоятельный полет к цели на скорости, достигшей в конечном итоге 10 Махов. Для сравнения в статье указывается максимальная скорость крылатой ракеты – 500–600 миль в час (примерно 804,5–965,4 км/ч).

При этом особо отмечалось, что проведенные испытания стали свидетельством сокращения отставания Китая от Соединенных Штатов, чей гиперзвуковой летательный аппарат Hypersonic Technology Vechicle-2 (HTV-2) в ходе испытательного полета в 2010 году развил скорость 20 Махов. Причем в материале "Цанькао сяоси" сообщалось, что запуск первой китайской гиперзвуковой ракеты в январе 2014 года является частью китайской сверхсекретной программы модернизации конвенционального и ядерного оружия и стал практическим результатом реализации стратегической программы Пекина по созданию собственного гиперзвукового оружия. Также отмечалось, что от состоявшихся первых успешных испытаний своей гиперзвуковой ракеты Китаю предстоит долгий путь к постановке изделия на боевое дежурство. Ожидать этого следует не ранее 2020-го, а то и 2030 года.

В дальнейшем Китай провел еще шесть успешных испытаний WU-14/DF-ZF, однако пользователь китайского сайта "Чжи Ху" (в переводе – "Знай!"), выбравший себе достаточно интересный ник "Рабочий кабинет игрока китайской интернет-компании NetEase", в сообщении от 1 января 2018 года упоминает не о семи, а о восьми успешных испытаниях этого аппарата. При этом вышеназванный автор Ян Миньцин отмечает, что американское издание National Interest ранее указывало на низкую эффективность американской гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider (этот аппарат скользит по верхней кромке ударной волны, создаваемой в процессе собственного полета), которая составила всего 25%, то есть ниже, чем у условного российского аналога, и на основании этого делает вывод о том, что Москва и Пекин на данный момент обогнали Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия.

Ян Миньцин также указывает, что, по сообщениям ряда американских СМИ, в ходе полетных испытаний WU-14/DF-ZF его эффективность превысила 80%, а это означает, что китайский аппарат ни в чем не уступает условному российскому аналогу. Кроме того, со ссылкой на американские источники Ян Миньцин отмечает: после семи успешных испытаний аппарата WU-14/DF-ZF эта система гиперзвукового оружия вполне может быть принята на вооружение НОАК не позднее 2020 года.

Следует также добавить, что, ссылаясь на известный американский сайт Washington Free Beacon, Ян Миньцин также отмечает, что с 2000 года Китай провел многократные и успешные испытания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД).



Баллистическую ракету DF-21D неофициально

называют "убийцей авианосцев".

Фото с сайта www.news.cn



"ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"



В августе 2018 года в Китае объявили о запуске китайского гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2" (в переводе – "Звездное небо – 2"), принцип действия которого аналогичен принципу скольжения по верхней кромке ударной волны американской гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A. Китайский аппарат был запущен в начале августа 2018 года с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Об испытаниях сообщалось, в частности, 29 августа 2018 года на функционирующем в КНР сайте "Чжунгоцзюньван" (в переводе – "Армия Китая"). Авторы статьи Чжао Яньбинь и Лян Чжиюн со ссылкой на ряд источников сообщали о проведении первых успешных испытаний гиперзвукового летательного аппарата "Синкун-2", которые осуществил Китайский аэрокосмический исследовательский институт аэродинамики (СААА). По словам Чжао Яньбиня и Лян Чжиюна, в ходе испытаний минимальная скорость аппарата "Синкун-2" составила 5 Махов, а максимальная – около 6 Махов.

Здесь следует отметить, что на функционирующем в КНР сайте "Бай Ду Бай Кэ" (в переводе – "Сто знаний, сто наук") сообщается, что Китайский аэрокосмический исследовательский институт аэродинамики как исследовательская структура возник в недрах образованного 8 октября 1956 года первого китайского исследовательского центра ракетной техники – Научно-исследовательского института № 5 (НИИ-5) Министерства обороны КНР. В декабре 1964 года предшественник современного Института аэродинамики стал называться НИИ № 701 – Пекинский НИИ аэродинамики. В 2004 году на базе последнего был образован ныне действующий Китайский аэрокосмический исследовательский институт аэродинамики, который также именуется Исследовательским институтом № 11 Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (директор института – Ху Мэйсяо). По данным, которые можно найти в Сети, на апрель 2018 года в структуре данного института имелись три НИИ, проектный отдел, а также три научно-технические компании. В сентябре 2017 года в штате института насчитывалось более 2 тыс. сотрудников, среди них более 300 сотрудников-исследователей высшей квалификации.

Разработки аппарата "Синкун-2" ведутся с 2015 года, конфигурация его носового обтекателя такова, что он легко преодолевает фронт ударной волны при полете на гиперзвуковых скоростях, превышающих 5 Махов, а возникающие при прохождении им звукового барьера ударные волны увеличивают подъемную силу, воздействующую на аппарат, за счет чего при полете в атмосфере "Синкун-2" способен ускоряться и активно маневрировать.

Примечательно, что в своих материалах китайские авторы ссылаются на американские СМИ, многие из которых по поводу испытаний "Синкун-2" констатируют: "Китай успешно испытал гиперзвуковое оружие, от которого США не могут защититься". Со ссылкой на имеющиеся сообщения китайские авторы отмечают: в ходе испытаний на высоте 30 км был включен бортовой двигатель "Синкун-2", после чего скорость аппарата быстро достигла 5,5–6 Махов, и за 400 с лишним секунд он преодолел тысячу километров. По мнению этих авторов, дорогостоящие и нестабильные американские системы ПРО с трудом справляются даже с отдельными обычными ракетами, не говоря уже о гиперзвуковых летательных аппаратах. Таким образом, считают они, существующим на сегодняшний день американским системам противоракетной обороны будет очень непросто отслеживать и перехватывать летательные аппараты типа "Синкун-2", движущиеся на высокой скорости по сложной, трудно предсказуемой траектории.

Испытания "Синкун-2", подытоживают Чжао Яньбинь и Лян Чжиюн, свидетельствуют о том, что у Китая имеются возможности для применения гиперзвукового оружия в реальном бою. Такого же мнения придерживается в своей статье и упоминавшийся выше китайский автор Ян Миньцин, считающий, что "Синкун-2" – это гиперзвуковое оружие, способное преодолевать глубоко эшелонированную ПРО и бороться с авианосцами.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО



Следует отметить, что китайские авторы, тот же Ян Миньцин, например, ссылаясь на зарубежных специалистов, указывают: Китай сегодня работает над гиперзвуковыми летательными аппаратами как с двигателем, так и без двигателя, носителями которых могут быть межконтинентальные баллистические ракеты, запускаемые с наземных пусковых установок. Кроме того, китайские гиперзвуковые летательные аппараты могут запускаться с подводных лодок из подводного положения и со стратегических бомбардировщиков, находящихся в воздухе. Причем при запусках из подводного положения и в воздухе гиперзвуковые аппараты перехватывать еще сложнее, чем запущенные с наземных пусковых установок, а значит, такие аппараты являются еще более эффективным средством сдерживания Америки.



Китайский автор также указывает, что, по оценкам некоторых специалистов, после первого этапа разгона ракеты-носителя китайские гиперзвуковые планирующие летательные аппараты скорее всего отстреливаются от носителя в ближнем космосе на высоте не более 100 км и в дальнейшем, маневрируя, совершают самостоятельный полет к заданной цели со скоростью от 8 до 12 Махов. Если Китай примет на вооружение такие гиперзвуковые летательные аппараты, подчеркивает Ян Миньцин, это изменит глобальную систему ядерного сдерживания в целом, а потенциал ядерного сдерживания самого Китай станет мощным, как никогда прежде.



Заметим при этом, что многие китайские эксперты единодушны в том, что различные программы создания Китаем собственного гиперзвукового оружия – наиболее впечатляющие и самые перспективные в мире, хотя в этом случае они, как правило, ссылаются на выводы зарубежных специалистов, прежде всего американских.

Об "уникальности" китайской технологии гиперзвуковой техники в глобальном масштабе, позволяющей китайским гиперзвуковым ракетам как в ядерном, так и в обычном снаряжении достигать любых целей на Земле, говорит и пользователь сайта "Чжи Ху" Кун Игэ со ссылкой на публикацию на англоязычном японском сайте Diplomat от 28 декабря 2017 года. Она указывает, что в ноябре 2017 года Китай провел очередное успешное и девятое по счету с 2014 года испытание своего гиперзвукового разгонно-планирующего летательного аппарата на носителе "Дунфэн-17", и подчеркивает, что данное испытание проводилось именно с целью изучения возможности применения китайского гиперзвукового оружия в реальном бою.



Причем Ян Миньцин особо указывает: многие зарубежные специалисты сходятся в том, что китайское гиперзвуковое оружие не уступает конкурентам, прежде всего потому, что Китай использует для его испытаний самое мощное в мире, по словам этого автора, исследовательское оборудование, моделируя условия полета гиперзвуковых летательных аппаратов как в ламинарных, так и в турбулентных воздушных потоках и создавая таким образом исследовательскую базу для последующих разработок своего гиперзвукового оружия (ламинарное течение – перемещение газа или жидкости слоями без перемешивания и пульсаций).



Он также ссылается на сообщения СМИ, в которых говорится о том, что в период с 2006 до 2015 год Соединенные Штаты многократно проводили летные испытания гиперзвукового оружия и успешно испытывали ГПВРД на австралийском ракетном полигоне Вумера, однако из-за того, что в ходе ключевых испытаний в пограничном слое атмосферы желаемых результатов достичь тогда не удалось, ВВС США были вынуждены продлить эти испытания на период с 2017 до 2019 год. А упоминавшаяся выше пользователь Кун Игэ на сайте "Чжи Ху" говорит о том, что из трех испытаний американской гиперзвуковой ракеты HTV-2 о первом не известно ничего, а в ходе второго и третьего испытаний аппарат взорвался, и программа была свернута.



ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ УСПЕШНО

На фоне проблем, преследующих американцев в ходе испытаний гиперзвукового оружия, подчеркивает Ян Миньцин, сообщалось, что основанный в 1968 году Китайский научно-исследовательский центр аэродинамики, расположенный в городе Мяньян провинции Сычуань, сумел решить фундаментальные проблемы, связанные с аэродинамикой китайских гиперзвуковых летательных аппаратов.

Упоминавшийся выше пользователь "Игрок китайской интернет-компании NetEase" с сайта "Чжи Ху" перечисляет основные технические проблемы, которые удалось решить китайским специалистам – разработчикам гиперзвукового оружия.

Во-первых, в качестве носителя БЛА WU-14/DF-ZF использовалась ракета "Дунфэн-17", многократные успешные пуски которой свидетельствуют о ее технической надежности и доработанности.

Во-вторых, китайские специалисты научились управлять полетом разгонно-планирующего гиперзвукового летательного аппарата в атмосфере

В-третьих, наличие у Китая ударно-волнового туннеля JF12, позволяющего при испытаниях гиперзвуковых аппаратов создавать воздушные потоки со скоростями 5–10 Махов, сохраняющимися в течение 100 миллисекунд. Упоминавшийся выше китайский автор Ян Миньцин со ссылкой на зарубежные источники упоминает об опубликованном в них изображении китайского ударно-волнового туннеля, являющегося, по его словам, самым габаритным и технологически наиболее передовым агрегатом подобного типа. Однако есть и другие мнения.

В частности, пользователь сайта "Чжи Ху" Ван Хоусюй в сообщении от 14 февраля 2018 года утверждает, что китайский ударно-волновой туннель JF12 меньше японского и вообще ударно-волновые туннели подобного класса Япония и США использовали еще несколько десятков лет назад, а JF12 – это агрегат, сопоставимый с установкой LENS II (Large Energy National Shock Tunnel), в которой, как и в JF12, можно моделировать полет гиперзвукового летательного аппарата на высоте не более 35 км. Он также сопоставим и с японской установкой HWT2, однако хуже модернизированного варианта этой установки.



JF12, рассказывает Ван Хоусюй, работает на принципе взрыва водорода и кислорода, число энтальпии этого агрегата составляет 2,5 Мдж/кг (энтальпия – количество энергии, доступной для преобразования в теплоту при определенной температуре и давлении), время сохраняющейся гиперзвуковой скорости воздушного потока при этом составляет 100 миллисекунд. В существующих ударно-волновых туннелях, говорит китайский пользователь, с ростом числа энтальпии время сохраняющейся гиперзвуковой скорости воздушного потока сокращается, поэтому главным признаком действительно технологического совершенства ударно-волнового туннеля является увеличение времени сохраняющейся гиперзвуковой скорости воздушного потока по мере роста числа энтальпии. В настоящее время, утверждает Ван Хоусюй, в США установка LENS II, аналогичная китайской JF12, уже не используется, там сейчас применяется установка LENS XX, которая работает на принципе электронагрева и в которой создаются воздушные потоки со скоростями до 30 Махов, сохраняющимися в течение 4 миллисекунд, с числом энтальпии 120Мдж/кг.



В-четвертых, применение китайскими специалистами особых способов управления полетом аппарата из-за того, что на гиперзвуковых скоростях его корпус испытывает сильнейший аэродинамический нагрев, а следовательно, обычные способы управления полетом при этом не годятся. Как отмечают американские специалисты, резюмирует китайский пользователь "Игрок китайской интернет-компании NetEase", у боеголовки китайского гиперзвукового БЛА типа WU-14/DF-ZF отклонение от поражаемой цели составляет всего несколько метров, что свидетельствует о высокой точности ее наведения на цель.

В свою очередь, китайский автор Ян Миньцин замечает: по мнению американских специалистов, Китай вообще является единственным государством мира, завершившим программу летных испытаний гиперзвукового трансатмосферного летательного аппарата.



Пользователь сайта "Чжи Ху" военный обозреватель Чэнь Гуанвэнь в сообщении от 16 марта 2019 года рассказывает, какими видами гиперзвукового оружия реально располагает Китай на сегодняшний день. По его словам, это WU-14, который еще называют "Дунфэн"-ZF; "Синкун-2"; "Дунфэн-17"; "Дунфэн-26"; три малые ракеты – "глобальные летательные аппараты" – D18-1S, D18-2S, D18-3S.

Со слов упоминавшегося выше пользователя "Игрок китайской интернет-компании NetEase", ракета "Дунфэн-17", по некоторым данным, представляет собой глубокую модификацию ракеты "Дунфэн-16" и способна нести как гиперзвуковой блок, так и боеголовку с изменяющейся баллистической траекторией полета. Военный обозреватель Чэнь Гуанвэнь на сайте "Чжи Ху" добавляет: когда гиперзвуковой блок устанавливается на ракету "Дунфэн-17", всю систему так и называют – "Дунфэн-17", и, по некоторым данным, это первая в мире ракетная система, оснащенная гиперзвуковым блоком для применения в реальном бою.



Чэнь Гуанвэнь при этом отмечает, что, по имеющимся данным, восемь единиц ракетной системы "Дунфэн-17" достаточно для уничтожения одной авианосной ударной группы (АУГ), ракеты "Дунфэн-26" способны "держать на мушке" авианосцы в акваториях, прилегающих ко "второй островной линии" ("второй островной линией" в Китае называют остров Гуам, Бонинские острова, островную группу Кадзан, Северные Марианские острова, ряд других островных территорий), а ракеты D18-1S, D18-2S, D18-3S могут быть использованы в качестве новых разрабатываемых боеголовок на межконтинентальной баллистической ракете "Дунфэн-41" для преодоления систем ПВО и ПРО противника. Чэнь Гуанвэнь добавляет также, что в Китае разрабатывается еще и "Линъюнь" (в переводе – "Уносящийся ввысь") – выводимая в околокосмическое пространство новейшая система с боевым гиперзвуковым блоком, а может быть, даже обладающая еще более широкими возможностями. Данная система оружия, как сообщается, может использовать в качестве своего носителя новейший тяжелый малозаметный истребитель "Цзянь-20" и применяться для борьбы с авианосцами.



В китайских СМИ также отмечается актуальность гиперзвукового оружия с ограниченной дальностью стрельбы, примером которого является противокорабельная баллистическая ракета "Дунфэн-21D" с расчетной дальностью стрельбы 1450 км и максимальной скоростью в полете 10 Махов. Ракета, называемая "убийца авианосцев", представляет собой большую проблему для систем противовоздушной и противоракетной обороны американских авианосных ударных групп. Появление же у Китая еще более маневренной противокорабельной гиперзвуковой ракеты, отмечалось в китайских СМИ, и вовсе сделает существующие системы ПВО и ПРО американских авианосных ударных групп практически бессильными.



И подобного рода ракета у Китая действительно находится в стадии разработки. В частности, как сообщалось 29 апреля 2019 года на сайте "Российской газеты" (www.rg.ru), прошла успешные наземные испытания опытная китайская гиперзвуковая ракета YJ-XX с дальностью стрельбы 1000 км, разработанная для увеличения огневой мощи новейших китайских тяжелых эсминцев УРО проекта 055 и способная преодолевать стандартную корабельную систему ПРО ВМС США, укомплектованную ракетами-перехватчиками SM-3 и SM-6.



В заключение отметим, что еще одной разновидностью гиперзвукового оружия Китая с ограниченной дальностью стрельбы является рельсотрон – электромагнитная пушка. Причем, как указывает упоминавшаяся выше пользователь сайта "Чжи Ху" Кун Игэ, китайская корабельная электронная пушка была успешно испытана 9 марта 2018 года, в то время как аналогичная американская программа была свернута в 2016 году из-за перерасхода финансовых средств и недостаточной эффективности работ.



Об авторе: Александр Викторович Шитов – независимый военный эксперт.

28.06.19 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561694100

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