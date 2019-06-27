Дайте ему парабеллум. "Если меня попытаются захватить, я буду стрелять" - Алмазбек Атамбаев

07:12 28.06.2019

"Если меня попытаются захватить, я буду стрелять" - Алмазбек Атамбаев

Автор - Админ Сегодня, 07:59

"Я готов ко всему", - заявил сегодня журналистам бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о том, что он будет делать, если его придут задерживать.

По его словам, он будет обороняться и сейчас имеется информация о готовящемся аресте.



"Госохрану по закону имеют право снять только после вступления в силу судебного решения. То есть, по идее, меня должны охранять, а не готовиться к захвату. Мы знаем, что к этому готовность ведется. У меня тоже сторонников много среди силовиков.



Я знаю, как плачут нормальные офицеры и в ГКНБ, и в МВД, потому что приходят безграмотные люди, которые дают безграмотные приказы. Я ко всему готов. Я буду сопротивляться. У меня есть наградное оружие. Специально об этом говорю ребятам, которые хотят выполнять приказ. У кыргызов есть поговорка: чем лежа умирать, лучше умереть отстреливаясь. Но я буду один, рядом со мной никого не будет", - сказал Алмазбек Атамбаев.



Бывший глава государства добавил, что его семья рядом с ним.

"Моя семья рядом со мной. Единственное, дочь в городе, потому что у нее двое детей. Если начнутся светошумовые гранаты, дети перепугаются. Поэтому я ей сказал быть в городе. Если меня будут пытаться захватить, я буду стрелять. Они будут выполнять незаконное решение", - пояснил Алмазбек Атамбаев.



Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что не признает нынешнюю власть Сооронбая Жээнбекова.



"Легитимность президента под большим вопросом", - сказал Алмазбек Атамбаев.



Журналисты напомнили, что Сооронбай Жээнбеков его ставленник. На это Алмазбек Атамбаев ответил так:

"Сам пророк говорил: я человек и могу ошибиться. Я не пророк, я - Атамбаев. Да, в моем окружении были друзья, Сооронбай Жээнбеков был одним, вторым был Иса Омуркулов. Оказывается, я не знаю человеческую сущность", - отметил Алмазбек Атамбаев.



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https://paruskg.info/glavnaya/164762-esli-menja-popytajutsja-zahvatit-ja-budu-streljat-almazbek-atambaev.html