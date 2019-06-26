Россия не сдала Иран на переговорах в Иерусалиме, - Али Хайдер

07:41 28.06.2019

"Глава вражеского правительства" - именно так колумнист ливанской "Аль-Ахбар" Али Хайдер называет Нетаньяху - не стеснялся выглядеть на встрече в Иерусалиме так, будто он решает, что отвечает интересам Дамаска, а что нет. По мнению премьер-министра Израиля, вывод иностранных сил, а именно сил оси сопротивления благоприятен для Сирии. Но у Москвы, кажется, другое мнение насчет Ирана.

Встреча в Иерусалиме: Москва отказывается затрагивать интересы Ирана



Заявления, сделанные представителями трех государств, участвовавших во встрече по безопасности в оккупированном Иерусалиме, - не просто следование протоколу. Это удобный случай для сторон представить свою точку зрения по актуальным вопросам. Кроме того, встреча дала премьер-министру вражеского государства Биньямину Нетаньяху прекрасную возможность улучшить свои позиции перед лицом угрозы, исходящей от присутствия оси сопротивления в Сирии. В свою очередь российский советник Николай Патрушев хотел подчеркнуть имеющиеся разногласия с американской и израильской сторонами по поводу видения урегулирования конфликта на сирийской арене, а также иранского вопроса - роли, которую Тегеран играет в регионе. Позиция Джона Болтона, советника президента США по национальной безопасности, была довольно предсказуема: он направил серию посланий в Тегеран в контексте текущего конфликта в Персидском заливе.



Значение этого мероприятия определяется участвующими в нем странами, рассматриваемыми ими проблемами и региональным контекстом. Как ожидается, последний негативно повлияет на позиции сторон и возможность достичь взаимопонимания, существующую на данном этапе. Кроме того, Нетаньяху не упустил возможность назвать встречу как исторической. По его мнению, это свидетельствует о большом международном авторитете Израиля под его руководством. Также лидер отметил "прочные отношения", которые Тель-Авив поддерживает с лидерами двух стран, и дал израильской общественности понять, что все это заслуга его политики.

Нетаньяху хотел подчеркнуть основательность его ставки на успех встречи с точки зрения достижения поставленных им целей: "Есть более широкий фундамент для сотрудничества между тремя нашими странами, чем многие полагают". Как заявил израильский лидер, выражая общую цель, которую Вашингтон и Тель-Авив разделяют с Москвой: все три стороны хотели бы видеть мир, стабильность и безопасность в Сирии. Также он упомянул вторую общую цель - необходимость добиться "вывода всех иностранных войск, присутствующих в Сирии с 2011 года". Как подчеркнул премьер-министр, Тель-Авив рассматривает последствия сирийской войны как угрозу национальной безопасности страны, и эта угроза напрямую связана с присутствием сил оси сопротивления в Сирии.



Глава вражеского правительства не стеснялся выглядеть так, как будто он способен определять внутреннюю ситуацию в Сирии и решать, что отвечает интересам Дамаска, а что нет. По мнению премьер-министра, вывод иностранных сил, а именно сил оси сопротивления благоприятен для Сирии. Помимо прочего, он заявил о своем намерении продолжать прикладывать усилия для победы над вооруженными группировками, включая террористов.



Кроме того, не стали неожиданностью его слова о нападениях, предпринятых Израилем за последние годы. Как отметил Нетаньяху, его страна предпринимала сотни попыток, чтобы добиться вывода иранских войск из Сирии и помешать им снабжать "Хезболлу" все более и более совершенным оружием. Он безоговорочно признал, что стратегическая цель израильских атак не была достигнута, о чем свидетельствует его заинтересованность в проведении нынешней встречи. Стремление организовать встречу представителей Соединенных Штатов и Израиля в Иерусалиме демонстрирует понимание Тель-Авивом своей неспособности достичь поставленных в Сирии и регионе целей самостоятельно.



Тем временем в заявлениях советника по национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата не было ничего нового, о чем не упомянул бы Нетаньяху.

Со своей стороны Москва стремилась подчеркнуть отличие своей позиции от оценок Вашингтона и Тель-Авива. Представителем российской стороны на встрече был секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, который выразил иное отношение к месту и роли иранского государства в Сирии и регионе в целом. Как отметил чиновник на открытии трехсторонней встречи, необходимо учитывать интересы других стран Ближнего Востока, намекая на Исламскую Республику Иран, и это, разумеется, идет вразрез с израильским видением целей совещания. Кроме того, Патрушев представил российскую концепцию расширения суверенитета сирийского государства. Она противоречит идеям, которые пытается продвигать Нетаньяху. Так, по словам российской стороны, суверенитет Сирии должен быть гарантирован в соответствии с международным правом и необходимо работать в данном направлении. Российский советник упомянул о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом и даже встал на защиту Тегерана: "В этой связи любые попытки представить Тегеран в качестве главной угрозы региональной безопасности… для нас неприемлемы".



Патрушев также точно описал позицию России в отношении израильских нападений на Сирию, назвав их "нежелательными": "Мы понимаем те озабоченности, которые есть у Израиля, и хотим, чтобы те угрозы, которые существуют, были ликвидированы, чтобы безопасность Израиля была осуществлена, для нас это очень важно". Это заявление точным образом отражает официальную позицию Москвы, занятую в отношении Ирана и Израиля. Тем не менее, стремление чиновника всячески обозначить эту позицию свидетельствует о желании России снять с себя все подозрения, возникающие в связи с ее участием в данной встрече. Все это доказывает различия в израильском и российском подходах.



Что касается Джона Болтона, то он избрал трехстороннюю встречу в качестве платформы для отправки посланий Ирану в связи с конфликтом в Персидском заливе. По его словам, двери для переговоров по-прежнему открыты и Ирану остается только войти в них. В то же время американец назвал Тегеран "источником терроризма и насилия", а также угрозой для мировых поставок нефти.

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Оригинал публикации: لقاء تل ابيب: موسكو ترفض المسّ بمصالح ايران

Опубликовано 26/06/2019



(Al-Akhbar, Ливан)

28.06.2019



Али Хайдер (Ali Haider)