Дети переселенцев остались без гражданства. Действия рос-властей расходятся с заявлениями о поддержке "русского мира", - "НГ"

07:51 28.06.2019

Форум переселенческих организаций констатировал, что дети соотечественников находятся в той же бюрократической западне, что и их родители. Вопреки нормам закона несовершеннолетним отказывают в гражданстве РФ под различными предлогами. Это может быть отсутствие миграционной карты, постоянной прописки или каких-нибудь справок. Особая ситуация – дети беженцев из Украины, которые часто не имеют действительных документов, удостоверяющих их личность.

Предложения по усовершенствованию законодательства и правоприменения для устранения проблем, возникающих у переселенцев с детьми, Форум переселенческих организаций готовил на специальный президентский грант. Вывод правозащитников такой – миграционные службы, по сути дела, препятствуют оформлению гражданства РФ для детей соотечественников.



Выявлено немало случаев, когда родители уже получили паспорт, а их ребенок продолжает оставаться с неурегулированным правовым статусом. Отсюда возникают проблемы с доступом к образованию, социальным услугам и пособиям. "Особенно остро это касается тех, кто достиг совершеннолетнего возраста, а кроме свидетельства о рождении, иных документов не имеет", – утверждают в организации.



Миграционные чиновники, таким образом, и перед подрастающим поколением "русского мира" возводят различные бюрократические препоны. Например, от детей переселенцев для получения гражданства незаконно требуют наличия разрешения на временное проживание (РВП) или официального согласия от второго родителя даже в том случае, если его местонахождение вообще неизвестно. Были случаи, когда несовершеннолетних детей требовали внести в справку об отказе от гражданства прежнего государства. Отсутствие у ребенка миграционной карты, для получения которой нужно было бы выехать из РФ, также становится непреодолимой трудностью. Например, если человек уже достиг совершеннолетия, но никакого паспорта у него еще так и нет, то понятно, что пересечь госграницу ему просто не разрешат.

По словам правозащитницы Татьяны Котляр из Калуги, чиновники игнорируют закон "О гражданстве", где говорится, что детям оно оформляется вместе с родителями. При этом идет ссылка на некий указ президента от 2002 года, предусматривающий обязательное внесение детей в заявление родителя о приеме в гражданство РФ. Как пояснила эксперт, с одной стороны, это не всегда выполнимо, а с другой – "в районных отделах по вопросам миграции часто не принимают у родителей заявление на получение российского гражданства вместе с ребенком – даже у беженцев и участников госпрограммы по переселению".

Например, уроженке Луганской области Инне К., оказавшейся в России по этой госпрограмме, не позволили включить в заявление на гражданство РФ ее сына без согласия его отца, с которым жительница Украины находится в разводе более 10 лет и вообще не поддерживает никаких связей. Семья из Калуги, также переехавшая в РФ по госпрограмме еще до рождения дочери, по-прежнему не может получить для нее гражданства. Власти отказываются признавать ребенка россиянкой – ей, скажем, уже выписан штраф за нарушение миграционного учета как какому-нибудь гастарбайтеру. У родителей девочки паспорта РФ уже давно, но их настойчиво отправляют в посольство Узбекистана, чтобы получать на ребенка узбекский паспорт. Также не принимаются заявления от людей с временной регистрацией и даже от собственников жилья. Им отвечают, что сами они имеют право встать на миграционный учет, а вот их дети такого законного права не имеют.

Особое внимание Форум переселенческих организаций обратил на украинских детей, находящихся в России. Выявлено, что они во многом страдают из-за проблем, с которыми сталкиваются их родители. Это, к примеру, отказ в продлении им временного убежища. Отсутствие документов, удостоверяющих личность, или каких-либо других свидетельств, необходимых для получения правового статуса, ошибки в украинских документах, которые уже просто невозможно исправить или заменить, – вот список наиболее распространенных претензий со стороны российских чиновников. А в справке, подготовленной экспертом проекта "Полюби соотечественника, родина" Галиной Рогозиной, утверждается, что в последние два года началось и массовое аннулирование свидетельств об участии в госпрограмме по переселению соотечественникам и членам их семей.



Участники Форума переселенческих организаций рекомендовали региональным властям создавать комиссии по решению проблем, возникающих в целом у всех детей приезжих в Россию. Федеральным структурам еще раз предложено провести иммиграционную амнистию для любых лиц с неурегулированным правовым статусом. Что же касается конкретно несовершеннолетних, то многие трудности можно было бы снять простым расширением перечня документов, подтверждающих их проживание на территории РФ, указали правозащитники в своих рекомендациях.



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

25.06.2019