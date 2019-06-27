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|В Улаанбаатаре будет создан музей Чингисхана
08:01 28.06.2019
Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух дал распоряжение министру образования, культуры, науки и спорта Е.Баатарбилэгу внести на обсуждение вопрос создания музея Чингисхана на заседание правительства, которое пройдет на следующей неделе, передает Монцамэ.
На заседании правительства от 10 апреля 2019 года был издан указ о создании института Чингисхана.