Вы будете смеяться... В администрации КазПрезидента опять новый глава - К.Кушербаев

08:10 28.06.2019

Крымбек Кушербаев назначен руководителем Администрации Президента сегодня, 10:23 18844 0 Фото Турар Казангапов © Крымбек Кушербаев назначен руководителем Администрации Президента. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz."Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем Администрации Президента, освободив от должности акима Кызылординской области", - говорится в указе Главы государства. Ранее Администрацию Президента возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Он был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.Крымбек Кушербаев родился 20 мая 1955 года в Кызылординской области. Был помощником заместителя премьер-министра, пресс-секретарем - руководителем пресс-службы Президента.В разное время был министром образования, культуры и здравоохранения, министром образования и науки.В конце 2000 года стал акимом Западно-Казахстанской области, а в ноябре 2003-го - послом Казахстана в Российской Федерации.С 24 января 2006 года был акимом Мангистауской области. В 2012 году назначен заместителем премьер-министра. 17 января 2013 года стал акимом Кызылординской области.