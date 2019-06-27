Квартиры давай! Жители взорвавшейся Арыси протестуют на улицах Шымкента

08:12 28.06.2019

Аким Шымкента ответил на требования жителей Арыси вчера, 13:03 68627 102



"Не слушайте провокаторов" - Шукеев жителям Арыси

Осталось 1-2 дня, зайдете в свои дома - Шукеев жителям Арыси Сапарбаев попросил арысцев не поддаваться на провокации В Шымкенте эвакуированные из Арыси люди потребовали встречи с акимом города. Они перекрыли дорогу возле мечети, передает корреспондент Tengrinews.kz.Некоторые из собравшихся заявили, что боятся возвращаться в Арысь. Они хотят получить участки в других населенных пунктах, так как считают, что в родном городе уже небезопасно. К собравшимся вышел аким Шымкента Габидулла Абдрахимов."Мы должны вместе решать проблемы. Завтра, когда откроют Арысь, начнется работа по ремонту. Президент дал поручение, чтобы в Арыси было безопасно. В акимате работают 700 человек, все они сейчас помогают жителям Арыси. Всех накормили. Если есть какие-то недоработки, ошибки, я прошу прощения. Давайте не будем ругаться, шума нам не надо", - сказал аким.В свою очередь некоторые жители Арыси потребовали предоставить им жилье в Шымкенте."Вы требуете дать вам дома в Шымкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? "Я вам не дам, дам жителям Арыси?" Они тоже люди, они тоже могут, как и вы, собраться и спросить у меня. Некоторые уже десять лет стоят в очереди. Арысь - это хороший город, станция. Экономика будет развиваться. Уже завтра никаких боеприпасов там не будет, увезут. Построят новые дома, новые дороги", - ответил им Абдрахимов. Позже к собравшимся приехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.В акимате Туркестанской области заявили, что в Арыси продолжается очистка улиц от снарядов. По данным на 27 июня, обнаружено свыше 5700 боевых снарядов. За распространение слухов о взрыве мощной бомбы в Шымкенте задержаны 2 женщиныНайденные снаряды готовят к эвакуации спецтехникой. Взрывы в Арыси: Врачи рассказали о состоянии пострадавших детей24 июня в 9.20 в городе начали взрываться боеприпасы на территории воинской части. В Арыси проживают 45 тысяч человек. В трагедии погиб житель города, он получил травмы, несовместимые с жизнью, когда снаряд упал на его машину. Тело одного военнослужащего обнаружили 25 июня на месте военных складов. 26 июня стало известно о смерти еще одного военнослужащего.



видео тут -



https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-shyimkenta-otvetil-na-trebovaniya-jiteley-aryisi-372441/



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"В нас кидали бутылки". Волонтер о шествии арысцев в Шымкенте вчера, 18:40 20991 27 Продолжение 90 процентов митингующих разошлись - заместитель акима Шымкента В Шымкенте прошло несанкционированное шествие. Арысцы вышли на улицы города с требованием выделить им дома или участки, так как они боятся возвращаться в свои дома. Девушка-волонтер встретилась с шествующими как раз в то время, когда покупала для жителей Арыси одежду, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам девушки-волонтера по имени Айгерим, она и ее напарник приехали на оптовый базар, чтобы купить одежду для эвакуированных из Арыси жителей. В этот момент они стали свидетелями того, как толпа двигалась по улицам. "Мы волонтеры, закупали вещи для пострадавших в Арыси на оптовом базаре, женскую и детскую одежду. Там чуть дальше находится "Акмечеть". И вдруг все продавцы начали закрывать свои магазины, нам ничего не продавали, потому что пошел слух, что якобы толпа движется в этом направлении. Люди боялись мародеров. Администрация базара всех успокаивала. Мы потом все закупили, сели в машину, смотрим, на парковке шум. Мы, когда выехали, еле-еле успели, потому что за нами потом толпа двигалась. Они бросали бутылки. Не знаю, сколько человек, они шли по улице", - рассказала девушка."Толпа собралась на улице Аль-Фараби, возле "Нур Отана". Они призывают, чтобы их поддержали. В основном парни, взрослые мужчины. Мы, волонтеры, им помогаем, но они все возмущаются. Рестораны, кафе, магазины по возможности стараются закрыться", - сказала Айгерим.Ранее сообщалось, что арысцы устроили несанкционированное шествие и вышли на площадь. Утром 24 июня в Арыси на территории воинской части начали взрываться боеприпасы. В городе проживают 45 тысяч человек, все они покинули свои дома.Казахстанцы не остались безучастны к трагедии. На специальный счет поступило более 700 миллионов тенге. Денежную помощь перевели Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев, сотрудники правительства, известные бизнесмены и простые граждане.



видео тут: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kidali-butyilki-volonter-shestvii-aryistsev-shyimkente-372482/

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