Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)

11:43 28.06.2019

Возле дома Алмазбека Атамбаева вновь собрались всадники на лошадях



В Кой-Таше возле дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева вновь собрались всадники на лошадях.



Больше 10 всадников выразили поддержку бывшему главе государства.



Они призывают не делиться на юг и север, потому что все живут в одной стране.



Все они выразили готовность защищать Алмазбека Атамбаева.



Мээрбек Мискенбаев заявил, что только один Алмазбек Атамбаев говорит правду.









Аида ДЖУМАШОВА