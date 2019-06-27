Смех и грех: как перессорились украинские раскольники, - И.Кармазин

11:45 28.06.2019 Смех и грех: как перессорились украинские раскольники

В церкви Порошенко низложили киевского лжепатриарха



Игорь Кармазин



"Игра престолов" не нужна, если следить за украинскими религиозными деятелями. Православную церковь Украины (ПЦУ) создали всего полгода назад, но она уже переживает раскол. Крупнейшая составная часть ПЦУ - Киевский патриархат (КП) - объявила о выходе из состава объединения. В ответ "патриарха" Филарета лишили практически всех властных полномочий, в том числе права управлять Киевской епархией. "Известия" разбирались, к чему приведет новое обострение православного вопроса на Украине.



"Отморозки без понятий"



Православную церковь Украины (ПЦУ) создали полгода назад, а она уже развалилась на две части. Развод с неканоническим Киевским патриархатом (КП) окончательно оформился 24 июня. В этот день состоялся синод ПЦУ, на котором было решено отстранить главу КП "патриарха" Филарета от управления Киевской епархией. Синод лишил Филарета права управлять всеми приходами и монастырями, которые находились в его подчинении.



Главу КП при этом формально не исключили из ПЦУ. А вот два сторонника лжепатриарха лишились места в епископате. За участие в действиях, "направленных на возникновение противостояния", наказали митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского, викария Белгородской епархии Петра (Москалева). Иосаф в ответ назвал деятелей ПЦУ отморозками, которые не придерживаются никаких понятий-законов. "Епископы ПЦУ начинают показывать себя лицемерными, хитрыми, жестокими, лживыми... таким же стал и предстоятель церкви, избранию которого все мы так радовались", - написал он на своей странице в соцсети.



Двойной раскол: как украинский "патриарх" хоронит церковь Порошенко

В Киеве опасаются отзыва томоса



В ПЦУ объявили, что считают Киевский патриархат упраздненным. Решения, выданные от имени КП, "не имеют канонической и юридической силы, являются изначально недействительными и не подлежат исполнению".



Собор на троих



Решения ПЦУ стали реакцией на "собор", который 20 июня Филарет провел при участии митрополита Белгородского Иосафа и его викарного епископа Петра. Мероприятие прошло во Владимирском соборе в Киеве. Собрание отменило постановление поместного собора 15 декабря 2018 года, на котором ради создания ПЦУ был ликвидирован КП.



У Филарета заявили, что Киевский патриархат существует и действует независимо. "От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - пояснил журналистам Филарет.



В резких выражениях был раскритикован томос об автокефалии, который ПЦУ получила в январе этого года. В заявлении подчеркивается, что документ "не соответствует уставу автокефальных церквей и потому ставит ПЦУ в зависимость от Константинопольского патриархата".



Особое внимание на мероприятии уделили вопросам собственности. Указывается, что КП оставляет за собой имущество, средства и банковские счета, которыми располагал до объединения, а также все принадлежащие ему монастыри - Михайловский, Златоверхий, Феодосиевский и другие. Подчеркивается, что КП сохраняет за собой зарубежные епархии и парафии.



Раскол раскола: что последует за восстановлением УПЦ КП

Три украинские церкви смогли продержаться вместе всего полгода



Филарет также создал отдельный от ПЦУ синод. В него пока входит пять епископов, но скоро их численность должна быть доведена до 12, как того требует устав КП. "Будет и 12, будет и больше", - пообещал Филарет.



Предвыборная церковь



ПЦУ создали в декабре 2018 года. Ее образовали Киевский патриархат и еще одна неканоническая структура - Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Появление объединения лоббировал президент Украины Петр Порошенко. В ходе предвыборной гонки он вооружился националистической риторикой. Одним из его главных лозунгов стало создание независимой украинской церкви.



В январе Константинопольский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил представителям ПЦУ томос об автокефалии. Украинские религиозные деятели получили, правда, не совсем то, что хотели. ПЦУ стала не самостоятельной церковью, а митрополией Константинопольского патриархата. Варфоломей получил право распоряжаться всеми зарубежными приходами КП и УАПЦ.



Вместе тесно: кто провоцирует раскол православия на Украине

О чем не могут договориться церковные иерархи Москвы и Константинополя



В угаре предвыборной борьбы на эти частности никто не обратил внимание. Порошенко проехал по городам Украины с так называемым томос-туром, в ходе которого фотографировался с прихожанами и рассказывал о сброшенном ярме Российской империи. Все это главе государства не сильно помогло - выборы он разгромно проиграл Владимиру Зеленскому. А после политических изменений зашаталась и неустойчивая религиозная конструкция.



Денежный вопрос



Причин нынешних разногласий ПЦУ и КП несколько. Во-первых, проявились противоречия между Филаретом и главой ПЦУ митрополитом Епифанием. При создании ПЦУ предполагалось, что Епифаний займется внешними сношениями - попробует добиться признания религиозного образования поместными православными церквями. За Филаретом оставались внутренние дела.



В реальности все оказалось несколько иначе. ПЦУ не признала ни одна православная церковь. При этом Епифаний стал активно вмешиваться в кадровую политику. Команда молодых епископов стала "отжимать" Филарета и его ставленников от рычагов влияния.



Во-вторых, обострились финансовые вопросы. По некоторой информации, Константинополь требует от ПЦУ 10% от всех доходов. Речь идет о 7,1 тыс. общин, которые должны платить по $4–20 тыс. В общей сложности ПЦУ должна платить около $28 млн ежемесячно - сумма для организации неподъемная.



Томос без мира: что означает предоставление автокефалии Украине

Теперь каждая поместная церковь должна определиться, на чьей она стороне, считают в РПЦ



Большинство финансовых потоков в ПЦУ до последнего времени контролировал Филарет. Делиться со Стамбулом он не захотел, поэтому восстановил Киевский патриархат. О финансовом характере конфликта говорит сам глава КП. В недавнем интервью он заявил, что Епифаний "хочет ликвидировать Киевский патриархат и патриархию, чтобы завладеть средствами". По его словам, Епифаний "нашел юристов, которые изучали вопрос, можно ли средства патриархии перевести на него", но выяснили, что без подписи Филарета сделать это невозможно.



Что дальше



Развод ПЦУ и КП громкими заявлениями, видимо, не ограничится. В ближайшее время стороны начнут делить храмы и приходы. У Епифания все храмы КП по умолчанию считают своими. Юридически же все не так просто. В уставах большинства приходов написано, что они являются частью КП. Для перехода в ПЦУ необходимо внести изменения в уставы и зарегистрировать их в министерстве юстиции. Вероятно, сделать это захотят далеко не все.



Есть и дополнительная сложность. ПЦУ была официально зарегистрирована только в феврале 2019 года. В первые два месяца существования объединения новые храмы оформлялись как храмы КП.



При этом Филарет уже обвинил оппонентов в рейдерских захватах приходов. По его словам, ПЦУ и ее сторонники захватили Феодосиевский мужской ставропигиальный монастырь и Успенскую церковь в Киеве. Он выразил опасения, что следующим объектом станет главный храм УПЦ КП - кафедральный Владимирский собор. "Думаю, этими захватами не ограничатся", - отметил он, добавив, что уже обратился к главе МВД Арсену Авакову с просьбой о защите.



"Все, что возможно, - все было нарушено"

Епископ Гедеон о депортации с Украины и притеснении священников Московского патриархата



Главным же победителем в нынешних условиях можно считать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП). Зимой 2019 года некоторые наблюдатели высказывали мнение, что значительная часть прихожан и священнослужителей перейдет в поддержанную властями ПЦУ. Этого, однако, не произошло. На фоне нынешнего противостояния авторитет УПЦ вырос. Захваты храмов УПЦ раскольниками за последний месяц сократились.



Характерно, что именно в эти дни глава УПЦ МП Онуфрий отмечает пятилетие интронизации. В Киев съехались представители 11 поместных православных церквей. "Несмотря на то, что переживает его Церковь, он ни разу не осудил других людей", - подчеркнули в Кипрском патриархате. "Мы не знаем других церквей на Украине, кроме Церкви, предстоятелем которой является митрополит Онуфрий", - сказал иерарх Сербской православной церкви епископ Моравичский Антоний. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561711500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Казахстанско-австрийское межпарламентское сотрудничество

- Н.Нигматулин: сотрудничество казахстанских и австрийских парламентариев продолжит динамично развиваться

- Реализация Указа Президента РК о снижении долговой нагрузки: государство улучшит финансовое положение 500 тыс. казахстанцам

- Фактор Аблязов очень сильно дискредитирует протестное движение

- О ситуации на финансовом рынке

- Кадровые перестановки

- Митинг в Шымкенте: эвакуированные из Арыси не хотят возвращаться обратно

- "Телеграмма Трампа - это не просто поздравление" - политологи о письме президента США для Касым-Жомарта Токаева

- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам миграции

