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Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях
11:49 28.06.2019

Проводить платежи будут ВТБ и Торговый банк Китая

Дмитрий Гринкевич

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это сделано в рамках объявленной почти год назад дедолларизации. Документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган. Об этом говорится в письме замглавы Минфина Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову (с документом ознакомились "Известия"). На проведение расчетов планируется уполномочить ВТБ и Торговый банк Китая, рассказали три источника "Известий", близкие к ЦБ. Для этого нужно состыковать российский и китайский аналоги SWIFT, пояснил Анатолий Аксаков. До сих пор банки КНР неохотно работали с бизнесом из РФ - из-за особенностей фискальной политики и риска санкций, утверждают эксперты. Соглашение - это зеленый свет для китайских финансовых организаций, оно позволит кратно нарастить объемы торговли в рублях и юанях.

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Доллар лишний

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Это следует из ответа Сергея Сторчака в письме на вопрос Анатолия Аксакова о том, что сделано для "активизации работы по развитию взаиморасчетов с экономическими партнерами России в национальных валютах в целях укрепления экономической безопасности страны". "Известия" ознакомились с документом.

Соглашение планировалось заключить в конце прошлого года, говорил журналистам в ноябре 2018-го глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время визита в Китай. Однако в конце декабря Антон Силуанов заявил, что подписание документа отложено.

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В письме депутату говорится, что в настоящий момент разрабатываются новые механизмы взаиморасчетов в нацвалютах между российскими и китайскими предприятиями. Как пояснил "Известиям" Анатолий Аксаков, одним из вариантов может быть создание "шлюзов между российским и китайским аналогами SWIFT (Система передачи финансовых сообщений и Китайская международная платежная система (CIPS). - "Известия")".

Ранее начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ Владимир Шаповалов сообщал, что несколько российских банков уже подключились к CIPS для облегчения взаиморасчетов.

Как пояснил "Известиям" Анатолий Аксаков, для роста объемов расчетов в нацвалютах потребуется сформировать рынок рублевых и юаневых финансовых инструментов. Это позволит страховать риски колебаний курса по основным товарам российско-китайской взаимной торговли. По оценкам Анатолия Аксакова, в ближайшие годы доля расчетов с КНР в рублях может возрасти с нынешних 10% до 50%.

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Два капитана

По словам трех источников "Известий", близких к ЦБ, на расчеты через новый канал планируется уполномочить ВТБ. С китайской стороны этим займется Торговый банк Китая.

В ВТБ на просьбу "Известий" подтвердить его функцию в качестве уполномоченной кредитной организации сообщили, что "являются единственным российским банком с финансовой лицензией на территории КНР". Кроме того, ВТБ имеет корреспондентские счета в нацвалютах с крупнейшими китайскими банками на территории КНР, Гонконга и России, а также активно продвигает использование рубля и юаня во внешнеэкономической деятельности, добавили в пресс-службе.

Торговый банк Китая не ответил на аналогичный запрос "Известий".

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По словам одного из источников "Известий", знакомого с ходом переговоров между Россией и Китаем, алгоритм расчетов планируется выстроить к 2020 году. На платежи в нацвалютах будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта - производители энергоресурсов и сельхозпродукции, сказал он. Предполагается, что расчеты в рублях и юанях будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам.

В Минфине на вопросы "Известий", что планируется предпринять в рамках соглашения и каковы ожидания относительно его результата, сообщили, что подписанный документ в целом носит рамочный характер, а дальнейшие шаги по его реализации будут отдельно обсуждаться и согласовываться с китайскими партнерами. В ЦБ и Народном банке Китая на аналогичные вопросы "Известий" оперативно не ответили.

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Ранее китайские кредитные организации неохотно работали с российским бизнесом - отказывались открывать корреспондентские счета для финансовых организаций, затягивали расчеты с предприятиями, заявил "Известиям" исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. Заключенное соглашение означает, что в Китае наконец появилась политическая воля на активизацию взаимных платежей в рублях и юанях. Фактически это зеленый свет для уполномоченных банков КНР работать с компаниями из России, подчеркнул он.

В Китае предпочитают проводить расчеты в американской валюте, поскольку местная фискальная политика предполагает сравнительно дешевый юань и накапливание долларовых активов, добавила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Она уверена, что банки из КНР будут намного охотнее проводить расчеты в рублях, чем в юанях, поскольку не хотят стимулировать дополнительный спрос на свою валюту.

Кроме того, трудности во взаиморасчетах сегодня обусловлены во многом инертностью китайских банков, которые не стремятся осуществить переход на бездолларовые платежи, аргументируя это ужесточением требований американских регуляторов, добавил аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Ростислав Ерзин.

По итогам прошлого года товарооборот между РФ и КНР составил $107 млрд, следует из данных ФТС. По данным ЦБ, доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из России и 24% по импорту из Китая.

Источник - Известия
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