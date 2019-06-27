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Казахстан теряет отрасль морских перевозок
11:50 28.06.2019

Доходы казахстанских предприятий морского транспорта за год упали на 51%. При этом грузооборот сократился на 61%, а объем пассажирских перевозок на 63%. Об этом сообщает портал energyprom.

Доходы предприятий водного транспорта за январь–май 2019 года составили более 1,5 млрд тг. При этом 1,4 млрд приходится на морской и прибрежный транспорт. Впрочем, этот показатель за год сократился на 51,4%.

Доходы внутреннего водного транспорта за год выросли на 46,5% (до 62,4 млн тг). Причем на долю грузоперевозок пришлось 60,8 млн тг. И всего 1,6 млн водники заработали на пассажирах.

Данные по структуре доходов морского и прибрежного транспорта за январь–май 2019 года Комитетом по статистике не предоставляются. Однако известно, что доходы от грузоперевозок сократились за год на 57,9% (годом ранее было 3 млрд тг). Тогда как доходы от перевозки пассажиров - на 60,2% (в прошлом году было 16,7 млн тг).

Пассажиры

Объемы перевозок пассажиров сократились как на внутреннем водном, так и на морском и прибрежном транспорте - на 62,4% и 57% соответственно. Морским и прибрежным транспортом за январь–май 2019 года было перевезено 8 тыс. пассажиров. По внутреннему водному транспорту данные отсутствуют.

Объемы перевозок грузов и багажа на внутреннем водном транспорте за январь–май 2019 года составили 258,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года. Данных по объему грузоперевозок на морском и прибрежном транспорте за январь–май 2019 года нет, но известно, что показатель на 72,2% меньше, чем в прошлом году (за январь–май 2018 г. - 1,2 млн тонн).

Грузы

Грузооборот на внутреннем водном транспорте за январь–май 2019 года составил 1,3 млн т.км - почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. При этом пассажирооборот, напротив, сократился на 82,9%.

На морском и прибрежном транспорте сократились объемы как грузо- (на 61,1%), так и пассажирооборота (на 63%).

Напомним, в Казахстане действуют два порта - Актау и Курык. Также грузовой район Баутино, который является подразделением порта Актау. За 2018 год было перегружено 5,2 млн тонн грузов. Из них 3,6 млн тонн приходится на порт Актау; 1,6 млн тонн на порт Курык и 1 тыс. тонн - на грузовой район Баутино.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561711800
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