"Пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения", - Конст.Сыроежкин

13:53 28.06.2019

Константин Сыроежкин (Казахстан): главная задача для стран Центральной Азии - проведение системных исследований по всему комплексу вопросов развития и взаимодействия



Огромную честь дискуссии на проекте "Центральная Евразия" оказал один из наиболее авторитетных экспертов Казахстана и всей Центральной Азии (ЦА), ведущий специалист региона по Китаю, ученый мирового уровня Константин Сыроежкин. Свои ответы он дал еще в январе 2019 года /до ареста КНБ Казахстана/.



Владимир Парамонов (Узбекистан), руководитель аналитической группы "Центральная Евразия", www.ceasia.org:Константин Львович, какие основные проблемы на пути развития стран ЦА и взаимоотношений между ними Вы бы обозначили?



Константин Сыроежкин (Казахстан), доктор наук, профессор: если учесть тот факт, что пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения (в той или иной степени, но они все сохраняют свою актуальность), в числе основных я бы обозначил несколько.

Во-первых, это проблема выбора вектора внешнеполитической ориентации. Многовекторность уходит в прошлое, и уже в ближайшей перспективе нам начнут задавать серьезные вопросы, отсюда - как никогда актуально понимание истинных целей и интересов глобальных игроков (это, скорее, ко второму блоку, но для понимания укажу здесь).

Во-вторых, исламский ренессанс в Центральной Азии фактически состоялся. Причем, принял он во многом неожиданные формы. Отсюда вопрос: что нам делать с верующей молодежью, а главное - религиозным экстремизмом?

В-третьих, существует расхождение идентичностей и перспектив интеграции в ЦА.

В-четвертых, продолжается актуализация проблемы пограничных и межэтнических конфликтов.

В-пятых, все более остро встает вопрос: как и под чьей эгидой "собирать" Евразийское пространство? На сегодняшний день уже существует 4-5 глобальных проектов, патронируемых разными глобальными игроками.

В-шестых, нарастают социально-экономические проблемы во всех странах региона. Именно эти проблемы и могут стать основой для протеста.

В-седьмых, у стран ЦА углубляется различие в понимании угроз и вызовов региональной безопасности. Как представляется, пора бы уже придти хотя бы к какому-то более-менее общему пониманию.



В.Парамонов: как, на Ваш взгляд, можно наиболее эффективно решать данные проблемы?



К.Сыроежкин: главное - проведение системных исследований по всему комплексу вопросов. Без излишнего алармизма, но и без эйфории. Это даст возможность не только оценить степень актуальности угроз и вызовов, но и понять, что мы можем самостоятельно, что - вместе, а что - только при поддержке внешних игроков. Кстати говоря, этот анализ позволит определиться и с внешними "помощниками". Все остальное будет следствием этих исследований.



В.Парамонов: согласен с Вами. Спасибо большое за Ваши оценки и рекомендации! Желаю Вам всего самого хорошего!

На этом проект "Центральная Евразия" сделает небольшой перерыв, после которого будут выработаны стратегия и тактика развития дискуссии. Напоминаю, что на данный момент опубликовано ровно сто экспертных мнений, а на рассмотрении к публикации находятся еще более пятидесяти. Еще раз делаю акцент на том, что столь уникальный и масштабный экспертный опрос представителей интеллектуальной элиты всех пяти стран Центральной Азии организован только лишь с одной целью: помочь государствам и народам региона в решении проблем на пути их развития и взаимодействия.



P.S. Как стало известно из недавних сообщений СМИ Константин Львович был задержан около 5 месяцев назад и против него были выдвинуты серьезные обвинения.

Огромное количество экспертов, ученых и аналитиков со всего мира с большой тревогой смотрят на это дело и надеются на его объективное рассмотрение. Ведь личность столь высокого уровня и столь огромных заслуг является неотъемлемой частью имиджа Казахстана. К тому же профессор Сыроежкин уже давно стал символом не только казахстанского, но и всего центральноазиатского экспертного, научного и аналитического сообщества. Однако, с сожалением следует отметить, что в последние годы у Константина Львовича появились очень серьезные проблемы со здоровьем.

С учетом всего вышесказанного, скорейшее решение возникших вокруг К.Л.Сыроежкина проблем было бы чрезвычайно важно для жизни, здоровья и интеллектуальной деятельности этого крупнейшего ученого и аналитика Центральной Азии. Безусловно, это также способствовало бы укреплению международного авторитета Казахстана как суверенного, правового и демократического государства.



Примечания: виртуальная экспертная дискуссия организована при информационной поддержке ряда ведущих национальных, региональных и международных СМИ, экспертных площадок, в том числе Делового издания "Курсив", https://kursiv.kz (Казахстан), Казахстанской республиканской общественно-политической ежедневной газеты "Экспресс К", https://express-k.kz (Казахстан), Информационного агентства K-News, www.knews.kg (Кыргызстан), Информационного медиа-портала "Новости Узбекистана", www.nuz.uz (Узбекистан), Региональной аналитической сети Центральной Азии (Central Asian Analytical Network, CAAN), www.caa-network.org (США), Аналитического ресурса "Регион", www.region.kg (Кыргызстан), Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC), https://ifeac.hypotheses.org (Франция) и др. К участию в дискуссии приглашаются все заинтересованные эксперты и аналитики, общественные деятели, представители культуры и искусства - граждане пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Экспертные ответы на обсуждаемые в ходе дискуссии вопросы, в том числе критические комментарии тех или иных оценок, можно присылать по следующему электронному адресу: ceasiapost@gmail.com. К информационному сопровождению дискуссии - популяризации и распространению экспертных оценок приглашаются все заинтересованные СМИ. Информация о ходе дискуссии также доступна на телеграм-канале @ceasiaru и странице проекта на Facebook, www.facebook.com/ceasia.org. При цитировании или другом публичном использовании материалов дискуссии ссылка на проект "Центральная Евразия", www.ceasia.org обязательна.