Провал судебно-правовой реформы в Киргизии. К ответственности привлечен 161 судья

14:19 28.06.2019

28 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



161 судья привлечен к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования дисциплинарной комиссии при Совете судей (СС) Кыргызстана. Об этом сообщает СС КР.



По его данным, с октября 2017 года по сегодняшний день в адрес дисциплинарной комиссии поступило 2 тысячи 378 жалоб и представлений в отношении служителей Фемиды. Из них по 783 обращениям были проведены служебные расследования и проверки. Без рассмотрения по существу возвращена 1 тысяча 595 заявлений и 200 - на стадии рассмотрения.

Уточняется, что большое количество возвращенных обращений свидетельствует о том, что их авторы не осведомлены о требованиях к форме и содержанию жалобы и представления. Не знают они и о полномочиях дисциплинарной комиссии, а также о разнице между обжалованием судебного акта и незаконными процессуальными действиями/бездействиями судьи.



По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечен 161 судья, из которых: шесть освобождены от занимаемых должностей, 11 получили выговор, 31 - замечания, 103 - предупреждение.



Относительно восьми судей члены совета дали согласие на привлечение к уголовной ответственности.