Бакытжан Сагинтаев назначен акимом города Алматы

15:02 28.06.2019

Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы сегодня,



Бывший премьер и глава АП. Что известно о новом акиме Алматы Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды."Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича акимом города Алматы", - говорится в указе Президента. Бауыржан Байбек освобожден от должности акима Алматы в связи с переходом на другую работу.Сегодня Бакытжан Сагинтаев был освобожден от должности руководителя Администрации Президента. Он работал в должности главы администрации с 24 марта 2019 года. Новым главой АП стал Крымбек Кушербаев.До этого он работал в должности премьер-министра с сентября 2016 года. 21 февраля 2019 года Президент отправил правительство в отставку. Новым премьер-министром страны стал Аскар Мамин. А Сагинтаев был назначен государственным секретарем страны.Кроме того, в разное время он работал министром регионального развития, министром экономического развития и торговли, был акимом Павлодарской области.