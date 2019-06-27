Акан Рахметуллин отправлен послом Казахстана в Пакистан

16:57 28.06.2019

Акан Рахметуллин назначен новым послом Казахстана в Пакистане, передает Tengrinews.kz.



"Рахметуллин Акан Акасович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан", - говорится в сообщении.



Садыков Барлыбай Каримович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству в связи с переходом на другую работу.



По данным пресс-службы МИД, Акан Рахметуллин является кадровым дипломатом, специалистом в сфере многосторонней дипломатии, международной безопасности и разоружения.



Родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алма-Атинский энергетический институт. Дипломатическую карьеру начал с должности референта, а затем атташе Консульского управления МИД Казахстана в 1993 году. С 1994 по 1996 годы работал атташе, третьим секретарем посольства Казахстана в Пакистане.



После возвращения в Казахстан и работы в должностях третьего, второго секретаря Главного консульского управления МИД являлся слушателем первого набора Дипломатической академии МИД, которую с отличием закончил в 1999 году.



После завершения дипакадемии работал на позициях второго, первого секретаря, а затем советника представительства МИД в Алматы, где курировал вопросы сотрудничества Казахстана с международными организациями.



В декабре 2002 года был направлен первым секретарем в Постоянное представительство Казахстана при ООН в Нью-Йорке, где вел вопросы Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН.



После возвращения в 2004 году в Казахстан продолжил работу в центральном аппарате МИД Казахстана, где прошел этапы карьерного роста от советника до заместителя директора Департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества.



В 2007-2011 годы работал в Вене на посту советника-посланника, заместителя постпреда Казахстана при ОБСЕ. Во время председательства Казахстана в ОБСЕ координировал работу второго измерения организации (вопросы экологии и экономики).



В 2011 году был назначен заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке.



До своего назначения в Исламабад с декабря 2015 года являлся директором департамента многостороннего сотрудничества МИД.



Женат, четверо детей. Свободно владеет английским и урду.