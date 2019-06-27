Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.06.2019
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11:43  Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)
11:40  Треугольник стратегических культур. Особенности взаимоотношений центров силы в эпоху мирового беспорядка, - А.Бартош
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07:12  Дайте ему парабеллум. "Если меня попытаются захватить, я буду стрелять" - Алмазбек Атамбаев
07:06  Фактор Аблязова очень сильно дискредитирует протестное движение Казахстана, - Д.Ашимбаев
06:55  Гиперзвуковой кулак Поднебесной, - А.Шипов
06:49  Как американским орлам из "Дельты" подрезали когти в Иране, - В.Рощупкин
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Четверг, 27.06.2019
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21:18  Иран и США: десять минут до войны, - Ш.Султанов, А.Фефелов
20:52  Известный мырка-девиант Самаев ("Чемпион") стал заместителем главы комитета по правопорядку КирПарламента
15:39  Узбекистан станет первой страной в мире, которая купила казахстанский бензин
15:33  В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг
13:58  Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы
13:56  Жогорку Кенеш Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента
11:20  "Усманходжаев крепко держался за свое кресло...", - вспоминает экс-секретарь ЦК УзбКомпартии Рано Абдуллаева
11:16  Президент Таджикистана прослезился, когда ему подарили портрет его матери
11:13  "Мы не рабы!". Потомки негров-рабов требуют от амер-правительства компенсацию за страдания предков
11:12  Как узбеки спасали жителей казахстанской Арыси
11:11  Гибридная колония. Чьим активом стала Молдавия?
11:07  Помощник Сирии: войска Ирана останутся на территории страны, - Э.Байназаров
11:05  Политические чудеса: за две недели провалились три "цветные" революции, - М.Хазин
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11:01  Еврейские олигархи бегут из России, - А.Иванов
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Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана
19:30 28.06.2019

Назначен аким Кызылординской области. Им стал бывший заместитель акима региона Куанышбек Искаков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду."Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области", - говорится в указе Президента. Его предшественник Крымбек Кушербаев возглавил Администрацию Президента. Куанышбек Искаков родился 15 марта 1968 года в городе Кызылорде. Женат, имеет пятерых детей. Окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства и Кызылординский политехнический институт, а также Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (2007).Свой трудовой путь начинал в налоговых органах Кызылорды. В 2000-х был заместителем председателя Налогового комитета Кызылординской области и ЗКО. Позднее возглавил налоговые комитеты этих областей. С 2011 по 2012 годы был первым заместителем акима Кызылординской области. Позднее работал начальником управления финансов региона.С 2012 по 2015 годы был начальником Налогового департамента по Мангистауской области. Будучи заместителем акима Кызылординской области, курировал вопросы экономики, финансов, занятости и социальной защиты населения.Отличник налоговой службы Казахстана, служил в Советской армии (в Афганистане).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561739400
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