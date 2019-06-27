Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана

19:30 28.06.2019

Назначен аким Кызылординской области. Им стал бывший заместитель акима региона Куанышбек Искаков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду."Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области", - говорится в указе Президента. Его предшественник Крымбек Кушербаев возглавил Администрацию Президента. Куанышбек Искаков родился 15 марта 1968 года в городе Кызылорде. Женат, имеет пятерых детей. Окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства и Кызылординский политехнический институт, а также Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (2007).Свой трудовой путь начинал в налоговых органах Кызылорды. В 2000-х был заместителем председателя Налогового комитета Кызылординской области и ЗКО. Позднее возглавил налоговые комитеты этих областей. С 2011 по 2012 годы был первым заместителем акима Кызылординской области. Позднее работал начальником управления финансов региона.С 2012 по 2015 годы был начальником Налогового департамента по Мангистауской области. Будучи заместителем акима Кызылординской области, курировал вопросы экономики, финансов, занятости и социальной защиты населения.Отличник налоговой службы Казахстана, служил в Советской армии (в Афганистане).