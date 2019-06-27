Минпрос России ищет учителей для работы в Кыргызстане. Оплата натурой?

19:57 28.06.2019

28 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО



Министерство просвещения России открывает прием заявок учителей для работы в школах Кыргызстана на 2019/2020 учебный год. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Планируется, что в новом учебном году общеобразовательные учреждения республики примут преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и учителей начальных классов.



Педагогам гарантируют зарплату, жилье и медицинское страхование, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

Отмечаем, что участие в проекте не прерывает педагогический стаж в соответствии с российским законодательством.

Педагогический стаж работы в школе должен составлять не менее пяти лет.