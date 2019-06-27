 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 28.06.2019
20:16  Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
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Четверг, 27.06.2019
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15:33  В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг
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13:56  Жогорку Кенеш Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента
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11:16  Президент Таджикистана прослезился, когда ему подарили портрет его матери
11:13  "Мы не рабы!". Потомки негров-рабов требуют от амер-правительства компенсацию за страдания предков
11:12  Как узбеки спасали жителей казахстанской Арыси
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Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
20:16 28.06.2019

Самарканд может быть исключен из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.
Документы опубликованы в преддверии 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая пройдет с 30 июня по 10 июля 2019 года в Баку. В файлах сообщается о строительстве домов, гостиниц и других зданий в исторической части Самарканда. А это, в свою очередь, наносит ущерб историческим зданиям, имеющим культурную ценность.

Как отмечается в документе, обеспокоенность экспертов Комитета вызывают масштабные планы по возведению новых отелей и многоэтажных зданий к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году и в рамках реализации проекта "Самаркандской городской туристической зоны". Эксперты ЮНЕСКО заявляют, что до сих пор не получили соответствующих чертежей и проектных описаний.

В тоже время, члены Комитета приветствуют создание генерального плана города и надеются, что документ будет сформирован с учетом рекомендаций ЮНЕСКО.
Комитет Всемирного наследия выражает свою обеспокоенность в отношении Самарканда с 2008 года и обращался к центральному Совету ЮНЕСКО с просьбой об усилении мониторинга за сохранностью этого древнего города.

В 2016 году другому историческому городу Узбекистана – Шахрисабзу угрожало исключение из списка объектов Всемирного наследия. В 2018 году, после того как Узбекистан обязался укреплять историческую часть Шахрисабза, ЮНЕСКО, он был перенесен в список объектов Всемирного наследия.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561742160
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