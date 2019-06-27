Падучая трясучка. Фрау Меркель колбасит неведомая болезнь

05:24 29.06.2019

Кабмин ФРГ заверяет, что у Меркель со здоровьем все в порядке



Официальный представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц заверила, что у канцлера Ангелы Меркель со здоровьем все в порядке.



"Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова", - сказала Фиц журналистам в пятницу. Меркель в настоящее время принимает участие в саммите G20, он проходит в Японии.



По словам Фиц, все мероприятия Меркель состоятся в запланированном режиме.



Ранее в этом месяце произошло два инцидента, когда во время официального мероприятия канцлеру ФРГ становилось дурно - ее била крупная дрожь. Однако поездку на G20 в Японию она отменять не стала.