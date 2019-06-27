Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры

05:29 29.06.2019

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины, сообщило 29 июня Центральное телевидение Китая.



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"Достигли договоренности о возобновлении торгово-экономических консультаций на основе принципов равенства и взаимного уважения. Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта", - приводит сообщение "РИА Новости"

В дальнейшем детальными обсуждениями торговых вопросов займутся делегации двух стран.

Сам Трамп охарактеризовал свою встречу с Си Цзиньпином как великолепную. Переговоры длились около 80 минут.



Саммит в Японии проходит с 28 по 29 июня.

Торговая война между Китаем и Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.