 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры
05:29 29.06.2019

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на саммите G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины, сообщило 29 июня Центральное телевидение Китая.

Лидеры прений: закончится ли торговая война после G20
Главная интрига "большой двадцатки" в Осаке - итоги переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным

"Достигли договоренности о возобновлении торгово-экономических консультаций на основе принципов равенства и взаимного уважения. Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта", - приводит сообщение "РИА Новости"
В дальнейшем детальными обсуждениями торговых вопросов займутся делегации двух стран.
Сам Трамп охарактеризовал свою встречу с Си Цзиньпином как великолепную. Переговоры длились около 80 минут.

Саммит в Японии проходит с 28 по 29 июня.
Торговая война между Китаем и Штатами продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.
С 10 мая Вашингтон в очередной раз поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Причиной стало якобы неполное выполнение властями КНР достигнутых ранее договоренностей. В ответ на это с 1 июня Пекин повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

Источник - известия
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