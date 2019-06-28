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Guardian: Путин прав насчет краха либеральных ценностей
06:16 29.06.2019

Владимир Путин прав. Когда он радостно заявляет об экзистенциальном кризисе того, что он называет "либерализмом", у него для этой радости есть весомые основания, пишет автор этой статьи. Российский президент приветствует антииммигрантские настроения, охватившие западный мир, нападение на мультикультурализм и даже одобряет усиливающуюся кампанию против трансгендеров. Если бы вы были на месте Путина, разве вы не ликовали бы?
The Guardian (Великобритания): Путин прав насчет краха либеральных ценностей - но в этом есть и вина Евросоюза

Владимир Путин прав. Когда он радостно заявляет об экзистенциальном кризисе того, что он называет "либерализмом", у него для этой радости есть весомые основания. "Так называемая либеральная идея, по-моему, себя просто изжила окончательно", - заявляет он, торжествуя: он приветствует антииммигрантские настроенияреакцию, охватившие западный мир, нападение на мультикультурализм и даже одобряет усиливающуюся кампанию против трансгендеров. Если бы вы были на месте Путина, разве вы не ликовали бы? Сегодня господствует такой авторитаризм, который характерен как раз для него: правый популизм, возникающий при сильном почитаемом лидере, когда внешние атрибуты демократии сохраняются для показухи, а на практике сущность демократии выхолащивается. И вполне возможно, что путинизм станет будущим человечества.

Председатель Европейского совета Дональд Туск (Donald Tusk) резко возразил ему, заявив о своем решительном несогласии с "главным утверждением о том, что либерализм изжил себя". При этом он заявил: "Для нас в Европе (либерализм и демократия) есть и будут оставаться важнейшими и непреходящими ценностями. В действительности изжили себя авторитаризм, культ личности и власть олигархов".

Венгрия, входящая в состав Евросоюза, уже де-факто является путинистской страной. Ее авторитарный ультраправый лидер Виктор Орбан (Viktor Orbán), окруженный такими же олигархами, бравирует тем, что он называет "нелиберальной демократией", в условиях которой закрыты диссидентские газеты, подвергаются преследованиям общественные организации, закрыт целый университет, судебная система лишена независимости, разжигается ненависть к мигрантам. Из-за разгула коррупции Венгрия дошла до того, что многие стали называть ее клептократией, и в стране царит атмосфера ярого антисемитизма.

Или же возьмем родную страну самого Туска, Польшу, в которой авторитарное правое правительство также захватило судебную систему, ведет наступление на свободу СМИ, пытается ущемлять право на протест и подвергает яростным нападкам мигрантов. Евросоюз попустительствует им, и они остаются безнаказанными: как выразился Михаил Игнатьев, ректор Центральноевропейского университета, изгнанный из Венгрии Орбаном, венгерский кошмар царит благодаря "попустительству и покладистости" ЕС. Посмотрите на Турцию, которую когда-то называли развивающейся демократией. Ее лидер, фактический диктатор Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdoğan), который правит, пользуясь бесконечным чрезвычайным положением, бросает в тюрьмы и преследует журналистов и оппонентов, и сосредоточил власть в своих руках. Хотя поражение кандидата в мэры Стамбула, его ставленника, является поводом для радости, Запад продолжает поставлять Эрдогану оружие и оказывать ему поддержку пока тот душит демократию и ущемляет гражданские права.
Но это еще не все. У ультраправого вице-премьера Италии Маттео Сальвини (Matteo Salvini), лидера партии "Лига Севера", популярность которой, по данным опросам, резко выросла, есть все шансы стать в ближайшем будущем лидером страны. То, что в результате успешного заговора бывший прогрессивный президент страны Лула да Силва (Lula da Silva) не смог баллотироваться на выборах, победить в которых у него были все шансы, было в интересах авторитарного ультраправого лидера Бразилии Жаира Больсонару (Jair Bolsonaro). Или возьмем Соединенные Штаты, где президент-демагог держит детей мигрантов в пунктах временного содержания, которые конгрессмен Александрия Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez) назвала "концентрационными лагерями". Он пытается ввести запрет на въезд мусульман, публикует видео, в котором намекает на то, что он может оставаться президентом США целую вечность, и создает вокруг себя атмосферу безграничного авторитаризма.

А как насчет Британии? Благодаря британской исключительности, всегда пропитанной шовинизмом и мифами, наша страна казалась невосприимчивой к авторитарным популистским порывам. Последствия референдума по Брекситу развенчивают это ложное представление. Это - страна, где газеты осуждают судей, называя их "врагами народа", а оппонентов - "саботажниками и предателями", где наши лидеры выступают проти "граждан, понаехавших неизвестно откуда", где обычным делом становятся угрозы приостановить работу парламента (фактически совершить государственный переворот) и где происходит дальнейший рост правого популизма.

Когда Путин с насмешкой высказывается в отношении "утверждений о том, что теперь дети могут играть пять или шесть гендерных ролей", он присоединяется к оглушительному хору фанатиков: от Трампа, вводящего запрет на службу трансгендеров в армии, до тех, кто нагнетает эскалацию выступлений против представителей ЛГБТ-сообществ в Бразилии. Неудивительно, что он так уверен в себе.
Это не значит, что до этого мы жили в какую-то сказочную золотую эпоху. Но нет никаких сомнений в том, что происходят перемены к худшему, и возникла крайне опасная ситуация: яростное наступление на права женщин и меньшинств, завоеванные с большим трудом, в сочетании с усугубляющейся экономической и социальной незащищенностью, что используют в своих интересах правые демагоги. Свет гаснет, и если окажется неэффективной альтернативная политика надежды, тогда всех нас поглотит тьма.

The Guardian (Великобритания):
Оуэн Джонс (Owen Jones)
Оригинал публикации: Putin is right about the collapse of liberal values– but the EU shares the blame
Опубликовано 28/06/2019

Источник - inosmi.ru
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