Конец лидерства? Геополитическая катастрофа для Америки, - Нежат Эслен

06:20 29.06.2019

НАТО имеет смысл, пока воспринимает Россию как угрозу, а оружейная промышленность США прибыльна, пока продает оружие странам - членам НАТО. Но Россия уже не та, что раньше. Нежат Эслен рассуждает, как изменился геополитический расклад сил, если союз Россия - Турция - Иран установит тесные отношения с Китаем и почему Россию больше нельзя не принимать во внимание на евразийском пространстве.



НАТО уже у российских границ



В наши дни Турция, Россия и Иран сталкиваются с похожими угрозами, исходящими от атлантической структуры.

После распада Советского Союза, что Путин охарактеризовал как крупнейшую катастрофу XX века, США, присоединяя к НАТО бывших членов Варшавского договора и расширяя НАТО на восток, пытались окружить Россию по оси Балтика - Черное море - Средняя Азия, и в настоящее время продолжают эти попытки.

После приближения НАТО к границам России в Балтике США также прилагали усилия к расширению альянса и окружению России за счет присоединения к нему Украины и Грузии, но в результате ответных ходов Путина эти попытки провалились.



Бжезинский в своей знаменитой книге "Великая шахматная доска" показал истинные намерения США относительно России, отметив, что лучшая Россия - это Россия, разделенная на три части: Европейскую Россию, Сибирскую Россию и Дальневосточную Россию.

Для России самые серьезные угрозы - США и НАТО

Сегодня США в своей Стратегии национальной обороны определяют Россию как угрозу, подчеркивая, что Россия желает подорвать международный порядок, созданный Америкой после Второй мировой войны ради собственного благополучия и интересов в сфере безопасности, и, убеждая НАТО в том, что Россия является угрозой, готовят альянс к противостоянию с Россией, постоянно применяют санкции в отношении России.

НАТО имеет смысл до тех пор, пока воспринимает Россию в качестве угрозы, и американская оружейная промышленность может получать прибыль, пока продает оружие странам - членам НАТО.



Но Россия уже не та, что раньше. Россия под руководством Путина в силу ее стратегических ходов, армии, которую она модернизирует, эффективных систем вооружения, которые разрабатывает, ее ресурсов, ядерного потенциала и обширной территории в сердцевине мира на сегодняшний день является континентальной державой, способной влиять на мировые процессы, и ее нельзя не принимать во внимание на евразийском пространстве.



Над Ираном многие годы висит американская угроза. Израиль, который все это время рассматривает Иран как серьезнейшую угрозу своей безопасности на Ближнем Востоке, желает изнурения, ослабления Ирана со стороны США.



Богатый энергоресурсами Иран - источник энергии для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая. Иран, контролирующий в силу своего географического положения Персидский залив и Ормузский пролив, по которому перевозится 19 миллионов баррелей нефти в сутки, является важной страной и с точки зрения глобальной энергетической безопасности. Кроме того, Иран по этим причинам - ключевая страна в рамках китайской "Инициативы пояса и пути".

Иран, также повысивший свой вес благодаря ядерной программе, стал игроком, который получил наибольшую выгоду от войны в Ираке, и усилил свое влияние в этой стране. В наши дни Иран, извлекая возможности из событий на Ближнем Востоке, формирует геостратегическую ось Тегеран - Багдад - Дамаск - Ливан и пытается выйти в Средиземное море.

Иран, развивший разносторонние возможности против вероятных атак США, уже обладает потенциалом, позволяющим нанести вред американским интересам в Персидском заливе, Ормузском проливе, Афганистане, Ираке, Сирии. Поэтому США опасаются Ирана, а Иран - США.

Главная цель США - обеспечить смену режима в Иране, которого терзают санкциями, успокоить Израиль, контролировать Иран и ресурсы этой страны.

Лидер НАТО США - самая серьезная угроза для члена НАТО Турции



Турция, несмотря на то, что она является членом атлантической структуры, аналогично России и Ирану имеет дело с серьезными угрозами со стороны США.

США многие годы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), вооружают ее сирийское ответвление - Отряды народной самообороны (YPG) и продолжают попытки создать государство РПК - YPG на востоке от Евфрата в Сирии.



При изучении соглашения Союза общин Курдистана (KCK), которое равносильно основному закону РПК и, как становится понятно, было написано не без участия США, наглядно видно, что РПК, поддерживаемая США, нацелена и на раздел Турции.



В рамках борьбы за передел энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья США открыто поддерживают недавно созданную "коалицию крестоносцев", которая включает в свой состав в том числе Египет и противостоит правам и интересам Турции.



США, приободряющие в Эгейском море Грецию, препятствуют попыткам Турции как суверенной страны приобретать те вооружения, которые она считает необходимыми для обеспечения собственной национальной безопасности, такие как система противовоздушной обороны С-400, и в этой связи угрожают Турции карательными мерами.



Как видно, Турция так же, как Россия и Иран, сталкивается с американской угрозой, и эти три страны, противостоящие одной и той же угрозе, как и в рамках астанинского процесса, со временем могут расширить свое сотрудничество и даже превратить это сотрудничество в союз. На карте (в оригинале статьи - прим. пер.) изображен географический регион, который может охватить такой союз.



При этом видно, как этот обширный географический регион отделяет Евроатлантический и Азиатско-Тихоокеанский центры силы друг от друга, какие транспортные пути от Северного Ледовитого океана до теплых вод Средиземного моря, геополитические оси контролирует, какими важными энергетическими и другими природными ресурсами обладает.



Если также учесть военный потенциал этих трех стран, их демографические особенности и ядерный потенциал России, станет понятно, как эта коалиция преобразует мир в трехполярную структуру и как это может стать причиной геополитической катастрофы для Америки.



Если союз Россия - Турция - Иран установит тесные отношения с лидером Азиатско-Тихоокеанского центра силы - Китаем, тогда в новом биполярном мире может быть объявлен конец глобальному лидерству Америки…

Кому-то эти идеи могут показаться утопией. Но не нужно забывать, что вся мировая история - это история союзов, разрушенных и созданных. И единственное, что постоянно в нашем мире, - это изменения.



По всем этим причинам представителям Белого дома, Пентагона мы предлагаем проявлять благоразумие и периодически посматривать на эту карту перед принятием решений, касающихся Турции.



Нежат Эслен (Nejat Eslen)

(Odatv, Турция)

Оригинал публикации: Liderliğinin sonu mu... Amerika’nın jeopolitik felaketi

Опубликовано 26/06/2019