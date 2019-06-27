В Узбекистане откроют филиал Университета права Великобритании

06:24 29.06.2019

В Узбекистане планируется создать филиал Университета права Великобритании (University of Law – ULaw), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Переговоры об этом на днях в Лондоне провела узбекская делегация во главе с министром юстиции Русланбеком Давлетовым.



University of Law – является некоммерческим частным университетом в Соединенном Королевстве, предоставляющим юридические степени, специальную юридическую подготовку и курсы повышения квалификации для британских адвокатов и юристов.



В ходе переговоров ректором вуза Андреа Ноллент был презентован план проекта сотрудничества по организации деятельности филиала ULaw в Узбекистане. В частности, им было отмечено о правах и обязанностях сторон в ходе реализации проекта, определены этапы осуществления, программы обучения, обсуждены вопросы финансового обеспечения.



Проект предусматривает обучение студентов в рамках программ BA по Бизнес менеджменту, LLB с элементами Узбекского права и LLB по Международному торговому праву.



По итогам обсуждений стороны заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий основные организационные вопросы создания нового международного университета (филиала зарубежного вуза) в Ташкенте по направлениям "Право" и "Бизнес".

В рамках меморандума также будут реализованы программы непрерывного развития для практикующих юридических кадров.



Для достижения целей меморандума стороны договорились разработать план практических действий (Дорожная карта) по реализации проекта.



Темир Исаев