Юрты - не ставить! КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время "мирных митингов" 30/06

06:29 29.06.2019

КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время митингов 30 июня



Прокуратура призвала жителей Нур-Султана и Алматы соблюдать законы при проведении митингов, передает Tengrinews.kz.Ранее акиматами двух городов были даны разрешения на проведение мирных митингов 30 июня. Мирный митинг разрешили провести в Нур-Султане



В Алматы разрешили провести мирный митинг



В прокуратуре сообщают, что согласно статье 34 Конституции каждый обязан соблюдать Основной закон и законодательство страны, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.В силу требований статьи 5 закона организатор должен обеспечить проведение данного митинга и выступления их участников в соответствии с целями, указанными в заявлении, в определенные сроки и в определенном месте.Сообщается, что при этом организаторы и участники обязаны соблюдать общественный порядок, им также запрещается:- препятствовать движению транспорта и пешеходов;- создавать помехи для бесперебойного функционирования объектов инфраструктуры;- устанавливать юрты, палатки, иные временные сооружения без согласования с местными исполнительными органами;- наносить ущерб зеленым насаждениям, малым архитектурным формам;- иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, а также специально подготовленные или приспособленные предметы, могущие быть использованными против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц;- вмешиваться в любой форме в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий.В сообщениях отмечается, что по статье 7 закона не допускается проведение массовых мероприятий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, у организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения (городской общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом и другими энергоносителями) и учреждений здравоохранения и образования."По требованию представителя местного исполнительного органа, закрепленному в статье 8 закона, митинги должны быть прекращены, если: не было подано заявление, состоялось решение о запрещении, нарушен порядок их проведения, а также при возникновении опасности для жизни и здоровья граждан, нарушении общественного порядка.В случае отказа от выполнения данных законных требований по его указанию органами внутренних дел принимаются меры по их прекращению", - говорится в сообщении.Отмечается, что за нарушение приведенных норм закона предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством (по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях или статье 400 Уголовного кодекса при причинении существенного ущерба).Прокуратура призывает жителей Нур-Султана и Алматы неукоснительно соблюдать приведенные нормы Конституции и закона, не поддаваться на возможные провокационные призывы и не совершать правонарушений при участии в указанных мирных митингах.