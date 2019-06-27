Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение кыр-юристов

06:32 29.06.2019

28 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Эксперты проанализировали обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, и сделали свои выводы. Об этом 24.kg сообщил юрист Нурлан Садыков.



Депутатские группы направили в специальную комиссию Жогорку Кенеша одиннадцать обвинений. В итоге из них осталось шесть.



Главный надзорный орган позже исключил факт политических гонений. Юристы проанализировали все одиннадцать обвинений.

Выслушав доводы политзаключенных, в частности Бектура Асанова, Бекболота Талгарбекова, Тойгонбая Калматова, они пришли к выводу, что Алмазбек Атамбаев в бытность президентом вмешивался в судебное разбирательство, оказывал давление на суд и следователей.



Тойгонбай Калматов сообщил, что следователь ГКНБ ему заявил, что исполняет заказ "Белого дома".



Бекболот Талгарбеков говорит, что с него обещали снять обвинения в попытке насильственного захвата власти, если он письменно принесет извинения Алмазбеку Атамбаеву.



Что касается земельных махинаций, юристы выяснили: коррупционная составляющая есть в приобретении участка в Кой-Таше. Поскольку сразу после продажи этого надела бывший директор ТНК "Дастан" Албек Ибраимов, известный дружбой с Алмазбеком Атамбаевым, стал мэром Бишкека.

Юристы также отмечают: при изучении единых налоговых деклараций Алмазбека Атамбаева с 2010 по 2018 год установлено, что в финансовом отчете за 2017-й отражен доход от Субихи Пархати в 54 миллиона сомов за покупку ОсОО НПФ "Форум" у бывшего президента.



Однако при осуществлении сделки не проверили платежеспособность покупателя и источник происхождения денег.



Субихи Пархати является учредителем ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь" с 16 января 2016 года и ОсОО "Азия профессионал". Согласно сведениям портала "Открытый бюджет Министерства финансов", эти компании не осуществляли активную экономическую деятельность, отсутствует оплата налога с прибыли.

"Можно сделать вывод, что Субихи Пархати - подставное лицо в управлении ОсОО НПФ "Форум", чтобы отвести подозрения, что фактически участником (владельцем) ОсОО является бывший президент Алмазбек Атамбаев", - пришли к выводу юристы.



Они отмечают еще один факт аффилированности: с 8 декабря 2015-го Токтосун Тюменбаев оплатил 247 тысяч сомов на расчетный счет Министерства юстиции КР за перерегистрацию ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь" и 1 миллион 588 тысяч сомов в качестве бонуса по лицензии на право разработки сурьмы в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, выданной ОсОО "Хуасинь".

Сам же Тюменбаев является руководителем ОсОО "Терексай Жаштары", владеющего лицензией на право разработки сурьмы на месторождении Кассан Чаткальского района Джалал-Абадской области. Учредителями ОсОО "Терексай Жаштары" являются ОсОО "Синьцзянская международная торговая компания "Бизниснур", ОсОО "АКА Петролеум" и Чолпон Элмуратова. Со стороны ОсОО "Терексай Жаштары" с 2014 года по сегодня было выплачено 276 миллионов сомов в виде налогов.



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"АКА Петролеум" и Касым Курбанов, учредитель ОсОО "АКА Инвест" (ранее "АКА минералз энд майнинг"), в 2018 году изъявили желание приобрести 100 процентов акций ЗАО "Альфа Телеком" и являлись одной из сторон по соглашению "Умный город". Имеются основания полагать, что ОсОО "АКА Инвест", ОсОО "Терексай Жаштары" и ОсОО "Инвестиционная компания "Хуасинь" - аффилированные компании.



Вышеизложенные обстоятельства указывают на незаконное участие Алмазбека Атамбаева в предпринимательской деятельности, а также в коррупции, выраженной в предоставлении благ и преимуществ для этих компаний.

Из заключения юристов



Кроме того, они указывают, что Алмазбек Атамбаев может быть обвинен в коррупции и по факту незаконных поставок угля на ТЭЦ. За основу кандидаты юридических наук взяли показания экс-генерального прокурора Аиды Саляновой.

Она заявила, что Алмазбек Атамбаев лоббировал интересы "Прогресс Компани" и "Рассвет компани".



Аида Салянова утверждает, что в сентябре 2014 года на Играх кочевников Алмазбек Атамбаев лично пообещал поставку "Прогресс Компани", владельца которой называют Графом.



Аида Салянова подозревает, что именно из-за того, что она узнала о таком беззаконии со стороны Атамбаева и намеревалась начать проверку, ее и попросили уйти с должности главы надзорного органа.

По всем этим эпизодам, а также по получению вознаграждения за досрочное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, за единоличный выбор подрядчика модернизации ТЭЦ, коррупционные действия при ремонте Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате Генпрокуратура начала проверку.

Сам Алмазбек Атамбаев назвал все выдвинутые обвинения абсурдом и чушью и пообещал в случае задержания стрелять.