 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.06.2019
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
12:52  "Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси
12:50  "Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана
12:46  Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин
12:44  Новый взгляд на героический эпос казахов: исламо-суфийские следы, - Н.Даутбек-кызы
08:02  Ощутимое поражение дипломатии США на Ближнем Востоке, - Д.Минин

08:00  Европа нарушает свои обязательства перед Ираном. Тегеран переходит к действиям, - В.Катасонов
07:54  Почему Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом? А компот...
07:28  G20: Трамп, один против всех или почти, - Le Temps
06:55  В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)
06:45  Как нас обманывают "дружбой народов", - А.Колесник
06:32  Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение кыр-юристов
06:29  Юрты - не ставить! КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время "мирных митингов" 30/06
06:24  В Узбекистане откроют филиал Университета права Великобритании
06:20  Конец лидерства? Геополитическая катастрофа для Америки, - Нежат Эслен
06:16  Guardian: Путин прав насчет краха либеральных ценностей
05:29  Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры
05:24  Падучая трясучка. Фрау Меркель колбасит неведомая болезнь
Пятница, 28.06.2019
20:16  Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
20:13  Путин и Трамп наконец-то пошушукались тет-а-тет. Репортаж из Осаки А.Колесникова
19:57  Минпрос России ищет учителей для работы в Кыргызстане. Оплата натурой?
19:30  Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана
16:57  Акан Рахметуллин отправлен послом Казахстана в Пакистан. Даулет Ембердиев - в Кувейт
15:02  Неприкаянный. Бакытжан Сагинтаев назначен акимом города Алматы
14:19  Провал судебно-правовой реформы в Киргизии. К ответственности привлечен 161 судья
13:53  "Пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения", - Конст.Сыроежкин
11:53  Урок Версаля: проигравший будет унижен. Как сформировалась современная Европа, - А.Куприянов
11:50  Казахстан теряет отрасль морских перевозок
11:49  Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях
11:45  Смех и грех: как перессорились украинские раскольники, - И.Кармазин
11:43  Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)
11:40  Треугольник стратегических культур. Особенности взаимоотношений центров силы в эпоху мирового беспорядка, - А.Бартош
08:12  Квартиры давай! Жители взорвавшейся Арыси протестуют на улицах Шымкента
08:10  Вы будете смеяться... В администрации КазПрезидента опять новый глава - К.Кушербаев
08:01  В Улаанбаатаре будет создан музей Чингисхана
07:51  Дети переселенцев остались без гражданства. Действия рос-властей расходятся с заявлениями о поддержке "русского мира", - "НГ"
07:44  Три урока протестов в Гонконге, - Стив Цанг
07:41  Россия не сдала Иран на переговорах в Иерусалиме, - Али Хайдер
07:30  Кремль мог бы поднять нефть до $ 200 за баррель, но боится гнева США, - "СП"
07:25  Россия выплатит Казахстану более $70 млн компенсации за грязную нефть
07:12  Дайте ему парабеллум. "Если меня попытаются захватить, я буду стрелять" - Алмазбек Атамбаев
07:06  Фактор Аблязова очень сильно дискредитирует протестное движение Казахстана, - Д.Ашимбаев
06:55  Гиперзвуковой кулак Поднебесной, - А.Шипов
06:49  Как американским орлам из "Дельты" подрезали когти в Иране, - В.Рощупкин
06:44  В "Астана Опера" опровергли сообщения о подготовке восхваляющей Назарбаева оперы
06:37  Хоким Андижанской области Абдурахманов обозвал главу здравоохранения "нечистью, скотиной и женоподобным"
01:43  Дело о 7 сообщниках Каз-афер-олигарха Аблязова передали в Казпрокуратуру
00:34  Brexit – дорога к успеху или приговор? - Е.Пустовойтова
00:33  Возможен ли в США военный переворот? - А.Веселов
Четверг, 27.06.2019
21:47  В Германии идет тихая гражданская война, - Игорь Мальцев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)
06:55 29.06.2019

В Туве обнаружено захоронение хунну с редкими погребальными украшениями
Азия и мир, общество 10:17, 28 июня 2019 Просмотров: 876

Специалисты Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН во время раскопок на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве обнаружили неразграбленное захоронение, в котором были серьги с веточками коралла и пояс, украшенный раковинами каури. Об этом сообщает издание ARD со ссылкой на руководительницу экспедиции Марину Килуновскую.

По словам Килуновской, экспедиция продолжала раскопки хуннского могильника Алатей на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Чаа-Хольском районе Тувы. До затопления могильника оставались считанные дни, вода Саянского моря (так называют Саяно-Шушенское водохранилище) уже вышла из природного русла Енисея и подступала к месту раскопок.

Именно тогда, в последние дни раскопок, и было обнаружено не потревоженное расхитителями захоронение молодой женщины с необычным погребальным инвентарем – поясом, украшенным многочисленными раковинами каури, с пряжкой из гагата (поделочный камень, разновидность каменного угля) и с гравировками в хуннском зверином стиле.

Каури около 3,5 тыс. лет назад в Китае использовали в качестве денег, оттуда раковины пришли в Японию, Корею, Индию, Таиланд, Филиппины и другие страны и регионы Восточного полушария. На Руси в XII-XIV веках каури также служили деньгами, а в Сибири они сохраняли эти функции до начала XIX века.

В том же погребении нашли китайское зеркало из бронзы времен династии Западная Хань (II-I века до н. э.) со стилизованным изображением драконов, а также серьги с подвесками из веточек коралла.
"Это редкая находка для этих мест, поскольку от Тувы до ближайших мест добычи кораллов и раковин каури многие тысячи километров", - отметила руководительница экспедиции.

Во время раскопок на одном из могильников на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве также обнаружили бронзовую пряжку работы хунну с изображением быков. Редкая находка относится к эпохе Великого переселения народов.

1 июля Тувинская экспедиция переезжает в Овюрский район республики, на границе с Монголией.
Как говорит Марина Килуновская, в окрестностях села Хандагайты пройдут раскопки памятников раннескифского времени, той же эпохи, что в "Долине царей" в северной части Тувы. Также планируются работы на территории аймака Увс, где расположено самое большое озеро Монголии Убсу-Нур.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561780500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанско-австрийское межпарламентское сотрудничество
- Н.Нигматулин: сотрудничество казахстанских и австрийских парламентариев продолжит динамично развиваться
- Реализация Указа Президента РК о снижении долговой нагрузки: государство улучшит финансовое положение 500 тыс. казахстанцам
- Фактор Аблязов очень сильно дискредитирует протестное движение
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Митинг в Шымкенте: эвакуированные из Арыси не хотят возвращаться обратно
- "Телеграмма Трампа - это не просто поздравление" - политологи о письме президента США для Касым-Жомарта Токаева
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам миграции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  