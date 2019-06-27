В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)

06:55 29.06.2019

В Туве обнаружено захоронение хунну с редкими погребальными украшениями

Азия и мир, общество 10:17, 28 июня 2019 Просмотров: 876



Специалисты Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН во время раскопок на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве обнаружили неразграбленное захоронение, в котором были серьги с веточками коралла и пояс, украшенный раковинами каури. Об этом сообщает издание ARD со ссылкой на руководительницу экспедиции Марину Килуновскую.



По словам Килуновской, экспедиция продолжала раскопки хуннского могильника Алатей на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Чаа-Хольском районе Тувы. До затопления могильника оставались считанные дни, вода Саянского моря (так называют Саяно-Шушенское водохранилище) уже вышла из природного русла Енисея и подступала к месту раскопок.



Именно тогда, в последние дни раскопок, и было обнаружено не потревоженное расхитителями захоронение молодой женщины с необычным погребальным инвентарем – поясом, украшенным многочисленными раковинами каури, с пряжкой из гагата (поделочный камень, разновидность каменного угля) и с гравировками в хуннском зверином стиле.



Каури около 3,5 тыс. лет назад в Китае использовали в качестве денег, оттуда раковины пришли в Японию, Корею, Индию, Таиланд, Филиппины и другие страны и регионы Восточного полушария. На Руси в XII-XIV веках каури также служили деньгами, а в Сибири они сохраняли эти функции до начала XIX века.



В том же погребении нашли китайское зеркало из бронзы времен династии Западная Хань (II-I века до н. э.) со стилизованным изображением драконов, а также серьги с подвесками из веточек коралла.

"Это редкая находка для этих мест, поскольку от Тувы до ближайших мест добычи кораллов и раковин каури многие тысячи километров", - отметила руководительница экспедиции.



Во время раскопок на одном из могильников на дне Саяно-Шушенского водохранилища в Туве также обнаружили бронзовую пряжку работы хунну с изображением быков. Редкая находка относится к эпохе Великого переселения народов.



1 июля Тувинская экспедиция переезжает в Овюрский район республики, на границе с Монголией.

Как говорит Марина Килуновская, в окрестностях села Хандагайты пройдут раскопки памятников раннескифского времени, той же эпохи, что в "Долине царей" в северной части Тувы. Также планируются работы на территории аймака Увс, где расположено самое большое озеро Монголии Убсу-Нур.