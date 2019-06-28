G20: Трамп, один против всех или почти, - Le Temps

07:28 29.06.2019

28 июня 2019 г.

Рам Этвареа | Le Temps



"Президент США ведет торговую войну против большинства стран-членов G20, в том числе, против своих исторических союзников", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Рам Этвареа.

"Если бы мы нарисовали карту мира, отражающую отношений между Соединенными Штатами при Дональде Трампе и членами G20 (19 государств + Европейский Союз), то эта карта была бы представлена в трех зонах. Первая белая зона касается отношений с шестью союзными странами; вторая серая зона - с четырьмя странами, с которыми присутствует напряженность, и черная зона, самая большая - это отношения с теми, с кем американский президент находится в состоянии торговой "войны", - говорится в статье.

"Самый большой союзник Дональда Трампа: президент Бразилии Жаир Больсонару, получивший прозвище "Трамп из тропиков", - отмечает журналист.

"Помимо Бразилии, Великобритания, Аргентина и Австралия также не конфликтуют с США. Дональд Трамп пообещал Лондону "прекрасную" двустороннюю сделку о свободной торговле в качестве подарка за его развод с Евросоюзом", - продолжает журналист.

"Италия и Саудовская Аравия также пользуются симпатиями президента Трампа. Он неоднократно хвалил консервативное итальянское правительство за его антиевропейскую позицию. Саудовская Аравия остается историческим союзником, но прежде всего, хорошим клиентом, который закупает американское оружие", - указывает Этвареа.

"У Соединенных Штатов нет особой напряженности с Южной Африкой и Индонезией", - говорится в публикации.

"Япония и Южная Корея, как и десяток других стран, облагаются карательной дополнительной пошлиной на экспорт стали (25%) и алюминия (10%) в Соединенные Штаты, такая мера действует с прошлого лета. Дамоклов меч также угрожает их автомобильному экспорту в США", - пишет Le Temps.

"Со всеми остальными странами-членами G20 напряженность довольно высока. Дональд Трамп в одностороннем порядке решил пересмотреть свою точку зрения на участие США в Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА) со своими соседями - Канадой и Мексикой - и потребовал перезаключения этой договоренности на новых условиях", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты Дональда Трампа не щадят и своих исторических европейских союзников. Между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель нет взаимопонимания. А яблок раздора немало: газоснабжение, политика предоставления убежища. Но, прежде всего, Германия остается настороже, опасаясь повышения американских пошлин на автомобили. Такой шаг может нанести сильный удар по экономике Германии и Франции. Над Францией нависла еще одна угроза: пошлина на ее вина, экспортируемые в США", - комментирует журналист.

"Россия находится в темно-черной зоне. Помимо пошлин на сталь и алюминий, Москва также испытывает на себе санкции США, наложенные на нее в наказание за аннексию Крыма. Там же очутилась и Турция, которая находится под угрозой санкций из-за своей заинтересованности в покупке российской системы ПВО. Вашингтон назначил срок до 31 июля, чтобы она отказалась от этой покупки", - пишет Этвареа.

"Наконец, остается лучший из врагов Трампа: Китай", - резюмирует Le Temps.



Источник: Le Temps