Почему Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом? А компот...

07:54 29.06.2019

В пятницу, 28 июня, президент России Владимир Путин принял участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который проходит в пятницу и субботу, 29 июня, в японском городе Осака. На полях саммита российский лидер провел несколько встреч, включая переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После обсуждений, встреч и деловых переговоров участников саммита пригласили на ужин, в ходе которого главы государств могли пообщаться в неофициальной обстановке.

На кадрах с ужина в честь лидеров G20, которые передают ведущие информационные агентства, видно, что президент РФ Владимир Путин пьет из белого термостакана, а также чокается им с бокалом президента США после тоста лидера Японии Синдзо Абэ.



Зачем Владимиру Путину термос?

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из специальной кружки, сохраняющей тепло, Владимир Путин пьет свой чай. Как объяснил Песков, Путин постоянно пьет чай из этого термоса и часто берет его с собой в поездки. "Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях", - сказал он.



Впервые президент появился с термокружкой на пресс-конференции в 2014 году. Тогда пресс-секретарь главы государства рассказал, что Путин пьет чай из чашек-термосов не только на пресс-конференциях, но и в своем рабочем кабинете, и в командировках. Такую посуду специально заказали для президента.





Чем угощали лидеров G20 на саммите?

Торжественный ужин прошел в гостевом доме на территории Осакского замка, построенного в XVI веке. Перед началом ужина участникам саммита была предложена специальная культурная программа: им показали постановку театра Кегэн в исполнении известного актера Мансая Номуры.



Лидеров стран "Большой двадцатки" в первый вечер саммита угощали блюдами японской кухни: фланом из запеченной сладкой кукурузы с желе из ракообразных и листьями шисо, бульоном из угря с баклажаном под соевым соусом, морским чертом во фритюре с приправой из цитрусовых и овощным ассорти в кунжутном соусе.

Одним из вариантов основного блюда стала завернутая в листья бамбука говядина тадзима, приготовленная на бамбуковых углях. К мясу подавали соус из ферментированного риса кодзи, корень лопуха тайко на пару, вареный рис со злаками, грибами и бутоном цветка сансс.



На десерт были предложены белый персик и вафли монака с тремя вкусами, чай из сакуры, традиционный японский напиток саке, настоянный в бочках из сакуры. Кроме этого в качестве десерта участникам G20 предложили виноградное желе и фруктовое мороженое с крошкой из соевой муки.



28/06/2019



Елена Слободян