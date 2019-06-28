Ощутимое поражение дипломатии США на Ближнем Востоке, - Д.Минин

08:02 29.06.2019

Дмитрий МИНИН | 28.06.2019



Об американском плане полной ликвидации палестинской государственности

Закончившийся в Бахрейне двухдневный форум "Мир ради процветания", стыдливо названный его американскими инициаторами "семинаром", не только не дал результата, но и нанес урон позициям США в регионе.

Задуманный как первый, экономический этап презентации мирного плана Белого дома по палестино-израильскому урегулированию, он подтвердил худшие опасения по поводу намерений авторов данной инициативы. Речь идет не о создании палестинской государственности, а о полной ее ликвидации. По итогам форума не было принято никаких заявлений. Помимо палестинцев, работу форума бойкотировали Ливан, Ирак, Кувейт, Сирия; страны Персидского залива были представлены лишь министрами финансов, остальные – еще более мелкими фигурами. Израиль, без которого никакие экономические меры на палестинских территориях не осуществимы, и вовсе не был приглашен.



Не прибавила авторитета американскому плану и замена выражения "сделка века" выражением "окончательное решение" (ultimate deal). Трамп, вероятно, не задумывается, о каких действиях времен холокоста напоминает данное словосочетание.



Уже понимая несостоятельность своей идеи, но действуя по инерции, в Вашингтоне даже перестали угрожать палестинцам блокадой в случае бойкотирования первой части плана и заявляют о готовности к дальнейшему диалогу. Отчасти это объясняется тем, что накануне мероприятия в Бахрейне арабские министры финансов на заседании Лиги арабских государств в Каире пообещали ежемесячное финансирование Палестинской администрации в размере 100 миллионов долларов. То есть санкции США уже не могут иметь такого разрушительного эффекта на палестинскую экономику.

Очевидцы "семинара" в Бахрейне говорят, что трудно вспомнить в международной практике еще одно такое странное мероприятие. Солировавший на форуме и задумавший весь план как подарок своему тестю Д. Трампу его зять Джаред Кушнер во всех смыслах говорил с аудиторией на разных языках.



Буквально все выступавшие, даже формально поддержавшие план, говорили о необходимости его дополнения политической составляющей на основе идеи "двух государств для двух народов" и известных резолюций ООН. Однако самоуверенный Кушнер продолжал гнуть свою линию, не сказав ни слова о перспективах палестинской государственности и пообещав представить политическую часть плана "в подходящий момент".



Полным курьезом выглядело привлечение им в поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино, выступившего в Бахрейне с призывами в духе "о, спорт, ты мир!". И это под недоуменные взоры степенных арабских шейхов, на фоне разворачивающейся на Западе кампании по лишению Катара права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года?!



Западные участники "семинара" также не поддержали Кушнера. Подвел даже британский союзник, спецпредставитель "ближневосточного квартета" Тони Блэр, говоривший о необходимости создания "мирной среды и двух государств". А глава МВФ Кристин Лагард заявила, что "недостающей частью предложения является мир. Нужно собрать все ингредиенты воедино".

Даже поверхностный анализ предложенного плана показывает, что он направлен на реализацию давней мечты израильских крайне правых по "растаскиванию" ненужных им остатков палестинских территорий в соседние государства, что закроет навсегда вопрос о независимой Палестине.



Почти половина "помощи палестинцам" из запланированной суммы в 50 миллиардов долларов инвестиций должны пойти соседям: Ливану – $6,3 млрд; Египту – $9,1 млрд; Иордании – $7,4 млрд. Предполагается, что на эти деньги те полностью интегрируют палестинцев из находящихся на их территории лагерей беженцев, обеспечив их невозвращение на родину. Кроме того, должны быть осуществлены проекты, которые в случае с Каиром и Амманом привяжут к ним в хозяйственном отношении прилегающие Газу и Западный берег реки Иордан, создавая условия для их последующей аннексии, как в 1967 году.



Отсюда и бойкот форума в Бахрейне. МИД Палестины обвинил администрацию США в отрицании существования палестинского народа и обращении с ним как с "группой людей". По его заявлению, предложенный Соединенными Штатами план является политически предвзятым в пользу Израиля и даже не упоминает "экономику Палестинского государства и какие-либо его компоненты". А президент Палестины Махмуд Аббас, реагируя на дискуссию в Бахрейне, заявил: "Палестинские национальные права не являются недвижимостью, которая продается за деньги".



Мнение палестинцев о "семинаре" в Бахрейне

Однако дело не только в позиции палестинцев. План Трампа неприемлем и для их соседей. Об этом говорил премьер-министр Ливана Саад аль-Харири. По его словам, правительство и парламент его страны против этой сделки, поскольку Конституция Ливана запрещает натурализацию. Все основные ливанские партии выступают против постоянного поселения палестинцев из опасений нарушить межконфессиональный баланс между христианами и мусульманами.



Не желая навлекать на себя гнев американской администрации, Иордания и Египет выразили свою позицию менее определенно, но достаточно последовательно. Они тоже не хотят полной интеграции палестинских беженцев. Возвращение к состоянию до 1967 года с поглощением Газы и Западного берега им также не нужно, ибо это чревато внутриполитической дестабилизацией. Особенно щекотливым этот вопрос является для Иордании, 55% населения которой имеет палестинские корни. Возрастание этого количества до 75-80% в случае присоединения Западного берега изменит природу этого государства вплоть до создания угрозы правящей хашемитской династии.



В Израиле, несмотря на кажущуюся выгодность для него "окончательного решения", отношение к инициативе Трампа довольно сдержанное. Она даже не вошла в число главных тем разворачивающейся там предвыборной кампании. Похоже, в своем стремлении "понравиться евреям" в преддверии президентской гонки 2020 года президент США зашел не туда.



Известная израильская арабистка, депутат Кнессета Ксения Светлова пишет: "Отказались бы евреи в 1948 году от борьбы за независимость в том случае, если бы им предложили 50 миллиардов долларов, зону беспошлинной торговли и новый университет? Вряд ли. Поэтому сомнительно, чтобы кто-то еще, например палестинцы, на это согласились, променяв национальные чаяния на условные 30 сребреников".



Дональду Трампу едва ли удастся записать "сделку века", как и всю ближневосточную политику, в которой он запутался, в свой предвыборный актив. А это значит, что в ближайшее время, помимо помощи по Ирану, ему понадобится и содействие по нормализации "взбаламученного" палестино-израильского процесса. Для России, в том числе в свете договоренностей между президентами РФ и США в Осаке, это открывает определенные возможности и может стать плюсом для всех.