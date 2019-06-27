Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин

12:46 29.06.2019 Развал США произойдет руками Британии

политолог Игорь Панарин о глубинном государстве, сталинисте Трампе и современных центрах гибридной войне



Дмитрий Перетолчин



"ЗАВТРА". Игорь Николаевич, недавно у вас вышла новая книга "Крах доллара и распад США 2.0".



Игорь ПАНАРИН. Да, более десяти лет назад вышла моя первая книга с тем же названием. Теперь - версия 2.0. За это время, к сожалению или к счастью, США не распались на шесть частей, как я предсказывал. Сама гипотеза о распаде Соединенных Штатов возникла у меня в 1998 году, когда я готовился к докладу на Международной конференции под названием "Информационная война", проходившей тогда в Линце (Австрия). Примерно за месяц до этого я узнал, что из 400 участников этой конференции 150 будут гражданами США. И, естественно, у меня возникла идея заинтересовать их информацией об их родной стране.



В то время в наших СМИ США преподносились однозначно - как ведущее демократическое и самое успешное государство в мире. Я стал изучать ситуацию в США. И она во многом оказалось неожиданной для меня. Возьмем для примера только один факт: аварийность в американских ВВС того времени (хотя налет часов у их летчиков оказывался в 10 раз больше, чем у российских) была в шесть раз выше! Cначала я не поверил людям, давшим мне эту информацию, но она оказалось правдой. В Линце, где я привел эту статистику, находившийся в зале начальник колледжа ВВС США не опроверг эти данные, а в кулуарах он подтвердил их.



Вот тогда у меня и родилась идея, что США не очень устойчивое государство. И встал вопрос: а как именно они могут распасться? По моей модели, Аляска должна отойти России, Гавайи - китайцам и японцам (последние в восторге были от этой идеи, неоднократно на международных форумах говорили: "Спасибо за половину Гавайев!"). Отколются и Техас, где уже более 50% латиноамериканцев и четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода, и Нью-Йорк, этот центр спекулятивного финансового капитала, и Калифорния с ее информационной составляющей. Останется депрессивный центр страны, который никогда не показывают по российскому телевидению.



Эта карта распада США, которую я придумал и впервые озвучил в ходе доклада в Линце 9 сентября 1998 года, появилась в "Уолл-стрит джорнэл" в 2008 году как иллюстрация к моему интервью этому крупнейшему изданию мира. Это имело большой эффект: статью с этой картой прочитали 11 миллионов человек, сама же карта находится на 11-м месте в рейтинге 50 самых знаменитых политических карт США. Более того, ее изучают в американских вузах.



"ЗАВТРА". А основания для такого распада есть?



Игорь ПАНАРИН. Во-первых, это финансово-экономический фактор: когда я выступал в Линце, внешний долг США составлял 2 трлн. долл., а сейчас - 22 (динамика красноречива!). Во-вторых, это, конечно, этнический раскол - растущее число афроамериканцев и "латинос". Только один пример: 95% афроамериканцев голосовало за Обаму, сходная ситуация была и на выборах 2016 года, когда афроамериканцы и "латинос" голосовали за Клинтон.



"ЗАВТРА". Политический раскол там точно есть.



Игорь ПАНАРИН. Да, 7 мая 2019 года был опрос, согласно которому Трамп набрал наибольший рейтинг доверия за все время своего президентства: 91% республиканцев его поддерживают и 12% демократов. Налицо раскол, который проявлялся и при Обаме. Тот предложил страховку социальным низам, среди которых много афроамериканцев, белые же на это отреагировали возмущением, что у них просто заберут деньги и отдадут их нежелающим работать.



"ЗАВТРА". И этот раскол носит системный характер?



Игорь ПАНАРИН. Конечно! Приведу пример: в 2009 году я был в Техасе, где меня пригласили на одно из мероприятий "Движения чаепития". В основном там были белые американцы: средний уровень работников спецслужб, учителя, преподаватели вузов. Этот слой, конечно, никто не смог бы "оседлать", кроме Трампа. Принадлежащие к нему люди мне говорили, что они ратуют за крепкую семью, здоровые нравственные ценности, что они ненавидят Нью-Йорк и Калифорнию.



Мое выступление произвело на них сильное впечатление и 28 раз прерывалось бурными аплодисментами (так подсчитали американские журналисты). К слову, в зале в это время находились генконсул России, сотрудники ЦРУ, ФБР, "Голоса Америки"; выступление, естественно, снималось; я был немножко "зажат" в смысле прямого высказывания, но, тем не менее, сказал, что мне не нравится, что в центре Сан-Франциско, столицы нетрадиционных ориентаций, есть район, огороженный флагами, - все все поняли, это вызвало бурю восторгов в зале. И, далее, сказал я, мне нравится, когда мужчины любят женщин, а женщины любят мужчин (эти слова тоже вызвали бурю восторгов).



Эти мои простые тезисы за крепкую семью с детьми - то, что всегда поддерживала коренная Америка, "ядерный электорат" Трампа. И оба Майка (Пенс и Помпео) тоже были выдвинуты этой частью американского общества. Многие пытались оседлать патриотические тенденции Америки, но именно Трампу суждено было это сделать, поэтому он и стал президентом.



Раскол Америки и борьба против "глубинного государства", на которую решился нынешний президент США, желающий "осушить вашингтонское болото", чрезвычайно важны. Я полагаю, что это "болото" представляет собой определенный механизм, который создан британскими политическими и финансовыми кругами для контроля над американским разведсообществом.



"ЗАВТРА". А когда был создан этот механизм?



Игорь ПАНАРИН. Это 1891 год. Тайное британское общество "Круглый стол" поставило своей целью выстраивание всемирной британской империи со всемирным британским парламентом. Для воплощения этой концептуальной идеи оно, во-первых, запланировало уничтожить Российскую и Германскую империи, что им удалось в ходе Первой мировой войны, а во-вторых, вернуть под свой контроль Соединенные Штаты, превратив их снова в колонию. Для этого они в 1913 году создали Федеральную резервную систему.



Но это были финансовые инструменты, а надо было еще и поставить под контроль американские спецслужбы. Это удалось Черчиллю - он и был во многом архитектором, создателем "глубинного государства" в США. Опасность эту тогда увидел Дуайт Эйзенхауэр, командующий американскими войсками в Европе. Он впервые почувствовал угрозу для американской государственности, идущую от старательно "обработанного" военно-промышленного комплекса …



То есть Черчилль через механизмы внедрения на ключевые посты в американском разведсообществе своих людей, ключевым из которых был, конечно, Уильям Донован, заложил основы "глубинного государства" в США.



"ЗАВТРА". Донован руководил Управлением стратегических служб (УСС) - это была первая объединенная разведывательная служба США, созданная во время Второй мировой войны.



Игорь ПАНАРИН. Да, причем у Рузвельта была своя кандидатура на пост ее руководителя, но Черчилль организовал внешнее давление и фактически заставил Рузвельта назначить Донована.



"ЗАВТРА". Какие у них были инструменты - заставить? Видимо, это непростая история.



Игорь ПАНАРИН. Вспомним, кем Донован был изначально…



"ЗАВТРА". Юристом.



Игорь ПАНАРИН. Не просто юристом, а офицером связи при штабе адмирала Колчака, который в то время был сотрудником британской военно-морской разведки, и его задачей было вывезти русское золото, воспользовавшись мятежом чехословацкого корпуса. Золото было вывезено, а Колчак - устранен как лишний свидетель. Донован же длительный период времени находился под британским, так сказать, куполом. Под присмотром английских спецслужб он совершил поездку по странам Западной Европы и выступил (наряду с одним из руководителей МИ-6) уже после Второй мировой войны создателем тайной диверсионной сети НАТО "Гладио", о которой стало известно лишь в 1991-92 годах после расследований, проведенных на территории Италии в отношении масонской ложи П-2.



Диверсии совершались "под ложным флагом", террористические акции списывались в основном на коммунистов. Сеть эта была создана Донованом не только на территории Германии и Италии, но и в США, то есть Донован создал там основу для "глубинного государства".



"ЗАВТРА". Связка британцев и Донована оказалась фатальной для США. Поражает уровень проведенной операции, если вспомнить британское Управление спецопераций и поддельную карту, показанную Рузвельту Донованом, - карту якобы планируемого захвата и раздела Соединенных Штатов немцами.



Игорь ПАНАРИН. Это была глобальная дезинформационная ловушка для Рузвельта - уровень хай-тек в области гибридной войны. И наша задача теперь эти механизмы вскрывать, учить наших людей противостоять британцам.



Ведь борьба с Британией, собственно, начинается с момента, когда Русь стала православной цивилизацией (Москва стала Третьим Римом) - мощным геополитическим и духовным центром мира. Набиравшая мощь Британия специализировалась на выстраивании методов тайной войны как основного инструмента достижения политической власти: сначала подавила Голландию, затем устроила масонскую революцию во Франции, далее лорд Пальмерстон организовал серию революций в Европе и, собственно, Крымскую войну. О военном и духовно-религиозном значении очага напряженности в Крыму и британских методах гибридной войны в советское время мало говорилось. Хотя в 1975 году в издательстве "Международные отношения" была издана прекрасная книга Ефима Черняка "Секретная дипломатия Великобритании", но она осталась практически незамеченной.



Я бы назвал нескольких достойных наших разведчиков того "рубежного" периода. Это, во-первых, граф Николай Павлович Игнатьев, российский посол в Стамбуле, которого все называли вице-султаном Турции из-за его политических возможностей; он был блестящим разведчиком, и, работая в Лондоне, многое узнал и многое сделал для нашего Отечества. Впоследствии он стал отличным министром внутренних дел Российской империи…



Во-вторых, Алексей Ефимович Вандам (Едрихин), который, побывав на Бурской войне, произнес знаменитую фразу, что хуже войны с англосаксом только дружба с англосаксом.



В-третьих, Андрей Евгеньевич Снесарев - настоящий титан отечественной военной мысли, который закладывал основы теории гибридной войны, был востоковедом, знал 14 языков, руководил три года Памирским отрядом, работал в Индии, в Китае…



"ЗАВТРА". Там-то он точно с британцами сталкивался…



Игорь ПАНАРИН. Не просто сталкивался - он побывал и в Англии, изучал источники в течение четырех месяцев и, вернувшись в Петербург, на рубеже веков занял одну из ключевых должностей в разведке Российской империи. На протяжении следующих лет он предупреждал императора о том, что определенным силам в стране выгоден союз с Англией, но этому необходимо противостоять.



В итоге его, руководителя стратегической разведки, отправили заведовать штабом казачьей дивизии в Каменец-Подольский!.. Это было делом рук мощных пробританских сил в окружении Николая II. К ним, в первую очередь, следует отнести министра иностранных дел Российской империи Сергея Сазонова - бывшего посла России в Лондоне. Джордж Бьюкенен, бывший посол Британии в России, в мемуарах, изданных в 1924 году, писал о Сазонове, что лучшего друга Англии он не встречал нигде и никогда: тот выполнял все его просьбы, и именно Сазонов втянул Россию в губительный союз - фактически в западню…



"ЗАВТРА". Англия однозначно это делала! Георг Хальгартен, немецкий историк, описывал, как Россию втягивали в эти союзы через долги. У нас был зерновой кризис, и мы брали займы, условиями которых были союзы с Англией и Францией, в том числе - военные.



Игорь ПАНАРИН. Но были люди, которые на практике убеждались в том, что англичане - наши глобальные враги. Это были достаточно умные люди. И возникает вопрос: почему к мнению этих умных людей, которые занимали достаточно весомые позиции в разведывательной системе Российской империи, не прислушивались? Результатом чего и явилась "цветная" революция февраля 1917 года - фактически масонский пробританский государственный переворот.



"ЗАВТРА". И развал Соединенных Штатов произойдет тоже благодаря усилиям Британии?



Игорь ПАНАРИН. А они стоят теперь перед дилеммой. Трамп - сталинист, Хиллари - троцкистка, между этими течениями идет борьба… И давайте вспомним ситуацию во время президентства Рузвельта, которого, с моей точки зрения, отравили. Так вот, когда вице-президент США Генри Уоллес выступил за союз со Сталиным, с Советским Союзом, за диаметрально противоположные для Запада ценности, и его поддержали на съезде демократической партии, где за него было 97%, британская разведка провела в 1944 году своеобразную спецоперацию, установив "наружку" (наружное слежение) за Уоллесом, а затем смогла кардинально изменить ситуацию. Естественно, Донован, британский агент, находившийся во главе американской разведки, этому содействовал, прикрываясь соглашением, подписанным между МИ-6 и УСС якобы для борьбы с фашистской угрозой.



Абсолютно та же схема была применена против Трампа - незаконная слежка за кандидатом в президенты США, начавшаяся на основании дезинформационного досье русского отдела МИ-6…



"ЗАВТРА". То есть, ничто не ново…



Игорь ПАНАРИН. Да, налицо повторение событий 1944 года. Более того, тогда ставилась задача убрать Рузвельта, поладившего со Сталиным.



"ЗАВТРА". Он стал реальным союзником СССР, это было очевидно.



Игорь ПАНАРИН. Да, появилась возможность построения мира без войн после Второй мировой войны, но Рузвельт мешал - и его убрали. На место президента США продвинули ставленника Черчилля - Трумэна, а Уоллеса отодвинули. Делали это постепенно, Уоллес еще лет пять-шесть активно боролся, требовал изменений. Его сторонников называли "партией изоляционистов"…



"ЗАВТРА". Так их называли в соответствии с британскими методичками…



Игорь ПАНАРИН. Да, именно, хотя Уоллес перед получением поста вице-президента добился, будучи министром сельского хозяйства, огромных успехов. Рузвельт пригласил его на пост, так как он пользовался необычайной популярностью среди американцев, ведь после голода 1933-34 гг., после всех депрессий и потрясений, Уоллес совершил колоссальный рывок - накормил американцев и предложил им реальный путь экономического взаимодействия с нашей страной.



Но британцам нужнее был Трумэн, внявший Фултонской речи Черчилля. В ней архитектор будущего мира Черчилль задал курс на начало холодной войны. То есть был исключен сценарий, что Рузвельта заменит "второй Рузвельт" - Уоллес, при котором, конечно, совершенно по-иному разворачивались бы события в мире.



Трамп, как мне представляется, учитывает, видит эту историю - если не в деталях, то, по крайней мере, концептуально.



"ЗАВТРА". Карикатурист Бен Гаррисон постоянно изображает Трампа, осушающего болото, выметающего вон Сороса, Клинтон и так далее.



Игорь ПАНАРИН. А первое, что сделал Трамп, придя в Белый дом, это удалил с сайта президента США…



"ЗАВТРА". …ЛГБТ-страницу?



Игорь ПАНАРИН. Да. И затем он продолжил эту линию, - сейчас данную публику убирают и из американских вооруженных сил.



Я напомню, почему армия поддерживает Трампа. Об этом мало кто знает у нас, но когда в ходе одного из выступлений (а в зале тогда присутствовали члены конгресса и высокопоставленные военные) Обама заговорил о либерализации, о необходимости внести демократические перемены в военный уклад, в конце его речи ни один из военных не встал и не аплодировал - все демонстративно остались сидеть на местах!



И по закрытым соцопросам, насколько мне известно, 95% американских военнослужащих голосовали за Трампа и только 5% - за Клинтон. Дело в том, что большинство, костяк офицерского корпуса в американских вооруженных силах - это, конечно, белые. В этом смысле Трамп пытается, опираясь на свои идеологические подходы, построить национальное американское государство. И, чтобы не оказаться застреленным, как Джон Кеннеди в 1963 году, ему приходится лавировать, делая разные заявления. Напомню, за сутки до инаугурации телеканал CNN выступил c "вбросом" о том, что Трамп будет убит во время этой церемонии.



Но Трамп повел себя мужественно. Он, конечно, выдающийся президент в истории США, хотя у него пока и нет исторического "разбега" по сравнению с тем же Рузвельтом.



"ЗАВТРА". А он выиграет следующие выборы?



Игорь ПАНАРИН. С вероятностью 75%. На сегодня из десяти своих предвыборных обещаний Трамп уже выполнил девять, Обама же из десяти выполнил всего одно - подарил пуделя своим дочкам…



Хорошо это или плохо для нас? В тактическом плане это неплохо, в стратегическом отношении к нему есть вопросы, если вернуться к теме гибридной войны… Мы свой "Анти-Фултон" выпустили в свет 1 марта 2018 года, когда Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию показал, как сказали западные критики, "мультики". На самом деле оказалось, что это были не мультики, ибо командующий нашими Ракетными войсками стратегического назначения Каракаев объявил, что "Авангарды" поступят в Оренбургскую дивизию, а 23 апреля 2019 года была спущена на воду крупнейшая в мире атомная подлодка "Белгород", предназначенная для аппаратов "Посейдон". Вспомним и гиперзвуковой комплекс "Кинжал", который Путин посмотрел перед недавней встречей с Помпео в мае 2019 года - то есть вся военная составляющая у нас "на ходу".



Аналитики США теперь задают вопрос: что делать в ситуации, когда военный потенциал русских способен уничтожить их прибрежные города всего лишь одной подлодкой? Их новый подход к этой теме обозначился в феврале 2019 года - в ответ на наши новейшие разработки они создали доктрину "принудительной силы". Это отдельная концепция, как и "мягкая сила", "жесткая сила"…



"ЗАВТРА". Есть и smart power, "умная сила", о которой говорила Хиллари Клинтон.



Игорь ПАНАРИН. Это - лишь подпункт "сил", названных мною ранее. В "умной силе" - как раз слабость Трампа, отнюдь не мастера в информационных технологиях. Но в предвыборную кампанию советники ему порекомендовали, и он на соцсети выделил в пять раз больше средств, чем Клинтон. Хотя, казалось бы, Клинтон больше погружена в сферу теневых интернет-стратегий и внедрений с помощью механизмов цветных революций… Парадокс!..



"ЗАВТРА". Они к тому времени посчитали, что все у них уже под полным контролем.



Игорь ПАНАРИН. Разумеется, и британские, и все крупнейшие масс-медиа США были на стороне Клинтон. Трампу оставалась только узкая щель, в которую он прорвался и вышел на оперативный твиттер-простор; он был вынужден это сделать, чтобы доносить избирателям свою информацию.



Для нас такая ситуация - тоже проблема. Приведу две не очень хорошие для нас цифры из недавнего доклада "Рэнд корпорейшен", где есть две части, открытая и закрытая…



В открытой части доклада было сказано, что из семи крупнейших банков мира четыре - американские, а также, что 95% доходов от средств массовой информации имеют Соединенные Штаты Америки! Если мы посмотрим даже на российские государственные телеканалы и их бюджеты, то государство выделяет на них менее 50%. Остальное - реклама. Чья реклама? Примерно понятно. И так далее…



У нас ряд каналов принадлежат, собственно говоря, не российским представителям, и это большая проблема.



К тому же, не надо забывать и об их огромных разведывательных возможностях, о чем открыто более пяти лет назад на слушаниях в конгрессе проговорился директор ЦРУ Бреннан: в каждую микроволновку и почти любой иной бытовой прибор устанавливается подслушивающее устройство.



"ЗАВТРА". В свое время китайцев ловили с утюгами… Получается полное "покрытие всего", не говоря уже о телефонных разговорах?



Игорь ПАНАРИН. Система глобальной радиоэлектронной разведки "Эшелон" имеет базы на территории Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, США, Канады. Крупнейшая база "Эшелона" находится в Баварии, недалеко от Аугсбурга и базы АВАКСа (AWACS, Airborne Warning and Control System - "авиационная система предупреждения и контроля". - ред.). Они контролируют очень многое, и это дает им гигантские возможности. Сноуден приоткрыл лишь какую-то щелочку во всем этом "процессе".



К документу о "принудительной силе" нужно отнестись очень серьезно. Наши ВКC и спецназ в ходе cирийской кампании совершили гигантский рывок вперед по сравнению с августом 2008 года, но в информационной сфере ситуация несколько запаздывает. Мы можем и должны концентрироваться на соцсетях.



По рейтингу цитируемости в российских соцсетях на первом месте - американское правительственное радио "Свобода" и портал "Медуза, на втором - "Эхо Москвы", на третьем - "Голос Америки". То есть в российском информационном поле доминируют западные, американские медиа-проекты. После киберцентра НАТО в Таллине создали еще один центр гибридной войны в Риге, и там доминируют даже не США, а напрямую - Великобритания.



Обращу внимание только на один факт: сайт "Медуза" появился ровно через месяц и 10 дней после создания натовского центра гибридной войны в Риге. Выделили финансирование - и центр открылся, начался проект. Они внедряются в наше пространство, влияют на умонастроения молодежи через социальные сети. Нам необходимо этому противодействовать, должны быть созданы наши информационные "Посейдоны"!



"ЗАВТРА". Игорь Николаевич, большое спасибо за беседу! Источник - Завтра

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