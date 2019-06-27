"Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана

12:50 29.06.2019

В конце мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал Узбекистан "ключевым партнером России в Центральной Азии". Две страны быстро наращивают сотрудничество во всех сферах, а первый зам. руководителя Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько заявлял на днях в интервью журналистам, что Москва рассчитывает на подключение Ташкента к евразийской интеграции "в обозримой перспективе". Как будут далее развиваться двусторонние отношения России и Узбекистана и стоит ли ожидать вхождения Узбекистана в ЕАЭС в ближайшие годы, специально для "Евразия.Эксперт" оценил международный обозреватель Александр Шустов.



Первая комиссия



30 мая в Ургенче состоялось первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, главной темой которого стало развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. С российской стороны в нем принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, с узбекской – премьер-министр республики Абдулла Арипов. Заседание комиссии прошло в рамках визита Медведева в Узбекистан, в ходе которого у него также состоялась встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.



Событие это является знаковым по двум основным причинам. Во-первых, комиссии на уровне премьеров, как отметил входивший в состав российской делегации министр экономики Максим Орешкин, у России существуют всего с тремя странами: Францией, Китаем и Узбекистаном.



Само по себе наличие такой комиссии говорит о том значении, которое придается двухсторонним отношениям.



Во-вторых, в период правления Ислама Каримова, когда Узбекистан придерживался изоляционистского курса, подобных мероприятий на протяжении четверти века вообще не проводилось. А накопившиеся вопросы и проблемы требуют безотлагательного решения.



Торговля в плюсе



Позитивный фон работе комиссии задали благоприятные показатели двухсторонней торговли. По словам Медведева, товарооборот между двумя странами за прошлый год увеличился на 10% и, по сведениям российской статистики, достиг $4,5 млрд. По данным узбекской стороны рост торговли за 2018 г. был еще выше и составил 25%.



Общий объем российских капиталовложений в Узбекистан достиг $9 млрд. В стране действуют 1,1 тыс. предприятий с участием российского капитала. Совместная работа в рамках межправительственной программы экономического сотрудничества до 2024 г. охватывает 109 проектов в различных сферах.



Узбекистанская статистика рисует еще более позитивную картину торговли между двумя странами. По данным Госкомстата Узбекистана, в 2018 г. ее объем составил $5,73 млрд, увеличившись за год на 21,2%. При этом объем импорта России из Узбекистана вырос на 6,8% и достиг $2,2 млрд, а объем экспорта из РФ увеличился на 30,6% и составил $3,5 млрд.



Среди основных внешнеторговых партнеров республики РФ заняла второе место с долей 16,9%, уступив первое Китаю (19%). При этом российский рынок для Узбекистана стал основным по поставкам текстиля, и вторым – по плодоовощной продукции.



Машины и овощи



Товарная структура торговли между двумя странами для России выглядит гораздо более сбалансированной, чем ее внешняя торговля в целом. Основные статьи российского экспорта в Узбекистан – металлы, машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажное изделия. Закупает же в Узбекистане Россия текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также продукцию химической промышленности.



Причем поставки российского оборудования в Узбекистан панируется наращивать и далее. Выгоду от этого, как подчеркнул Орешкин, получают обе стороны, поскольку замена изношенных систем помогает Узбекистану увеличивать производительность и эффективность его работы.



Увеличению российского машиностроительного экспорта в республику будет способствовать и строительство АЭС. Соглашение о возведении в Узбекистане современной атомной станции поколения "3+" из двух реакторов ВВЭР-1200 было подписано главами правительств двух стран в сентябре 2018 г. Совокупная мощность АЭС составит 2,4 ГВт.



В начале мая стало известно, что Узбекистан и Россия выбрали площадку для строительства АЭС, которая будет возведена в Навоийской области республики. Строительство станции планируется начать в 2022 г., а до конца текущего года должны быть подготовлены и подписаны все необходимые документы.



Гуманитарные связи



Развитие гуманитарных и культурных связей двух стран в последнее время также сдвинулось с мертвой точки. В октябре прошлого года было подписано соглашение об открытии в республике филиала МГИМО, который будет готовить специалистов по международным отношениям, экономике, праву, лингвистике, межкультурной коммуникации и международному туризму.



Поскольку в МГИМО учится будущая политическая и дипломатическая элита, соглашение это для развития российско-узбекских отношений значит едва ли не больше, чем строительство АЭС. Последней, впрочем, также нужны местные кадры. В связи с этим летом в Ташкенте откроется филиал МИФИ, который будет готовить узбекистанских ядерщиков.



Практическая геополитика



Россия прекрасно осознает геополитическое значение Узбекистана, который рассматривался Збигневым Бжезинским как ключевая страна региона. Не меньшее значение, однако, имеет и его экономический потенциал.



Любопытно, что, по оценкам Орешкина, через определенное время Узбекистан станет второй экономикой на пространстве СНГ после России.



Развивая отношения с Ташкентом, Москва стремится не допустить усиления в республике США, которые стремятся превратить его в главную опору своего влияния в регионе, а также создать определенный противовес Казахстану, активно претендующему на роль ключевой страны региона. При этом о вступлении Узбекистана в ЕАЭС речь на данном этапе не идет, и в обозримой перспективе сотрудничество с ним Россия будет развивать на двухсторонней основе.