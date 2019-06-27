"Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси

12:52 29.06.2019

Временный лагерь для пострадавших в результате взрывов развернули в Арыси, передает Tengrinews.kz со ссылкой на советника акима Туркестанской области Сакена Калкаманова.



Во временном лагере 800 спальных мест, подают горячую еду, есть места отдыха для детей.



"Официально заявляю! Никто на улице спать не останется, в начальной школе города Арыси развернут временный лагерь для тех, у кого полностью разрушены или сгорели дома. Столовая с горячим трехразовым питанием, спальные места на 800 коек, игровые для детей", - написал Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook.