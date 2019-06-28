Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"

15:23 29.06.2019

МВД: "Конфликт на Тенгизе исчерпан, ситуация стабильна"



Конфликт с участием рабочих на месторождении "Тенгиз" исчерпан, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана. "Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз. Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации", - говорится в сообщении МВД.Напомним, сегодня в вахтовом поселке Тенгиз Атырауской области рабочие компании "Сohsolited Contracting Engineering and Prourement S.A.L Offshore" выразили возмущение по поводу размещения одним из работников компании в профиле "Whatsapp" провоцирующей фотографии."На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.Ранее сообщалось, что в беспорядках на Тенгизе пострадали 30 человек.



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Инцидент на Тенгизе: Несколько рабочих получили травмы Погибших нет - заместитель акима Атырауской области о беспорядках на Тенгизе На Тенгизе начались беспорядки. Сообщается, что стычки случились из-за фото в WhatsApp, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.Инцидент произошел 29 июня примерно в 11.00 часов в вахтовом поселке Тенгиз. Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud, выставившего фотографию в профиле "WhatsАpp". На фотографии изображены девушка и сам Eli Daoud, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. Позже в Сети появилось видео стычек. На месте происшествия присутствуют все должностные лица уполномоченных органов и прокурор района. На встречу с рабочими вылетел аким области, руководители ДП, ДКНБ, прокурор области. На месте обеспечивают безопасность сотрудники районного отдела полиции.