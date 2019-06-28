 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 29.06.2019
19:28  Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
15:23  Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"
12:52  "Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси
12:50  "Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана
12:46  Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин

12:44  Новый взгляд на героический эпос казахов: исламо-суфийские следы, - Н.Даутбек-кызы
08:02  Ощутимое поражение дипломатии США на Ближнем Востоке, - Д.Минин
08:00  Европа нарушает свои обязательства перед Ираном. Тегеран переходит к действиям, - В.Катасонов
07:54  Почему Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом? А компот...
07:28  G20: Трамп, один против всех или почти, - Le Temps
06:55  В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)
06:45  Как нас обманывают "дружбой народов", - А.Колесник
06:32  Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение кыр-юристов
06:29  Юрты - не ставить! КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время "мирных митингов" 30/06
06:24  В Узбекистане откроют филиал Университета права Великобритании
06:20  Конец лидерства? Геополитическая катастрофа для Америки, - Нежат Эслен
06:16  Guardian: Путин прав насчет краха либеральных ценностей
05:29  Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры
05:24  Падучая трясучка. Фрау Меркель колбасит неведомая болезнь
Пятница, 28.06.2019
20:16  Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
20:13  Путин и Трамп наконец-то пошушукались тет-а-тет. Репортаж из Осаки А.Колесникова
19:57  Минпрос России ищет учителей для работы в Кыргызстане. Оплата натурой?
19:30  Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана
16:57  Акан Рахметуллин отправлен послом Казахстана в Пакистан. Даулет Ембердиев - в Кувейт
15:02  Неприкаянный. Бакытжан Сагинтаев назначен акимом города Алматы
14:19  Провал судебно-правовой реформы в Киргизии. К ответственности привлечен 161 судья
13:53  "Пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения", - Конст.Сыроежкин
11:53  Урок Версаля: проигравший будет унижен. Как сформировалась современная Европа, - А.Куприянов
11:50  Казахстан теряет отрасль морских перевозок
11:49  Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях
11:45  Смех и грех: как перессорились украинские раскольники, - И.Кармазин
11:43  Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)
11:40  Треугольник стратегических культур. Особенности взаимоотношений центров силы в эпоху мирового беспорядка, - А.Бартош
08:12  Квартиры давай! Жители взорвавшейся Арыси протестуют на улицах Шымкента
08:10  Вы будете смеяться... В администрации КазПрезидента опять новый глава - К.Кушербаев
08:01  В Улаанбаатаре будет создан музей Чингисхана
07:51  Дети переселенцев остались без гражданства. Действия рос-властей расходятся с заявлениями о поддержке "русского мира", - "НГ"
07:44  Три урока протестов в Гонконге, - Стив Цанг
07:41  Россия не сдала Иран на переговорах в Иерусалиме, - Али Хайдер
07:30  Кремль мог бы поднять нефть до $ 200 за баррель, но боится гнева США, - "СП"
07:25  Россия выплатит Казахстану более $70 млн компенсации за грязную нефть
07:12  Дайте ему парабеллум. "Если меня попытаются захватить, я буду стрелять" - Алмазбек Атамбаев
07:06  Фактор Аблязова очень сильно дискредитирует протестное движение Казахстана, - Д.Ашимбаев
06:55  Гиперзвуковой кулак Поднебесной, - А.Шипов
06:49  Как американским орлам из "Дельты" подрезали когти в Иране, - В.Рощупкин
06:44  В "Астана Опера" опровергли сообщения о подготовке восхваляющей Назарбаева оперы
06:37  Хоким Андижанской области Абдурахманов обозвал главу здравоохранения "нечистью, скотиной и женоподобным"
01:43  Дело о 7 сообщниках Каз-афер-олигарха Аблязова передали в Казпрокуратуру
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Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
16:28 29.06.2019

Принцесса Хая скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн. Об этом пишет The Sun.
Отмечается, что принцесса исчезла еще в начале февраля. По некоторым данным она скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. Там принцесса попросила убежища, сразу подав на развод после приезда. Деньги она потратила на обеспечение "новой жизни", отмечает издание.
Ранее от правителя Дубая уже пыталась сбежать дочь. Сейчас ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории ОАЭ.
По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Якобы, правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.

Источник - bfm.ru
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