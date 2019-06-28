Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов

16:28 29.06.2019

Принцесса Хая скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что принцесса исчезла еще в начале февраля. По некоторым данным она скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном. Там принцесса попросила убежища, сразу подав на развод после приезда. Деньги она потратила на обеспечение "новой жизни", отмечает издание.

Ранее от правителя Дубая уже пыталась сбежать дочь. Сейчас ее родственники отмечают, что она находится в безопасности на территории ОАЭ.

По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал изменения климата в отношениях Германии и ОАЭ. Якобы, правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.