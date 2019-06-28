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|Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:33 29.06.2019
28 июня в Ахале состоялось открытие завода по производству бензина. В день открытия предприятие получило Сертификат Книги рекордов Гиннесса "Первый в мире завод по производству бензина из природного газа", пишет издание "Хроника Туркменистана", ссылаясь на госинформагентство ТДХ.
Согласно намеченным планам, предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5. Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.
Ранее в Туркменистане сертификат Гиннесса был получен за самый продолжительный велосипедный парад по одной линии.