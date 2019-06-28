Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan

19:28 29.06.2019

Продолжение Байбек после ухода с поста акима написал алматинцам Бауыржан Байбек получил должность первого заместителя председателя партии Nur Otan, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай в Twitter."Нурсултан Назарбаев представил нового первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека", - написал он. Бауыржан Байбек родился 19 марта 1974 года в Алматы. Является выпускником программы "Болашақ". Имеет 3 высших образования: педагогическое, внешнеэкономическое и музыкальное. После окончания обучения находился на дипломатической службе в Генеральном консульстве и Посольстве Казахстана в Германии.С 2002 года занимал различные должности в Администрации Президента. С 2006 года - шеф протокола Президента. С 2008 года - председатель Совета Ассоциации стипендиатов международной стипендии "Болашак". С 2009 года - заместитель руководителя Администрации Президента. С января 2013 года - первый заместитель председателя партии "Нұр Отан".Имеет дипломатический ранг - "Советник I класса". Кандидат политических наук. С 2013 года - член Бюро Политического совета партии "Нұр Отан". Владеет немецким и английским языками. С августа 2015 по июнь 2019 года занимал пост акима города Алматы. Что сделал Байбек за 4 года работы акимом АлматыНакануне Бауыржан Байбек был освобожден от должности акима Алматы. Новым градоначальником города стал Бакытжан Сагинтаев.