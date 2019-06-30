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|Известного (кому-то) израильского диджея Perplex застрелили на сцене в Мексике
00:21 30.06.2019
Известного диджея застрелили во время выступления в Мексике
30 июня 2019, 07:14
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Мексика
Музыканты
В Мексике убили израильского диджея Perplex (Ронен Даан), пишет Reuters.
По данным агентства, неизвестные ворвались в клуб, где выступал музыкант и открыли стрельбу по посетителям. Perplex погиб на месте, еще три человека получили ранения.
Преступники с места происшествия скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция.
Ронен Даан выпустил не менее 10 электронных альбомов и часто гастролировал по миру.
29 июня в Лос-Анджелесе расстреляли рэпера Slim 400.