Известного (кому-то) израильского диджея Perplex застрелили на сцене в Мексике

00:21 30.06.2019

Известного диджея застрелили во время выступления в Мексике

30 июня 2019, 07:14



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Мексика

Музыканты



В Мексике убили израильского диджея Perplex (Ронен Даан), пишет Reuters.

По данным агентства, неизвестные ворвались в клуб, где выступал музыкант и открыли стрельбу по посетителям. Perplex погиб на месте, еще три человека получили ранения.



Преступники с места происшествия скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция.

Ронен Даан выпустил не менее 10 электронных альбомов и часто гастролировал по миру.

29 июня в Лос-Анджелесе расстреляли рэпера Slim 400.