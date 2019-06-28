 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 30.06.2019
06:41  Путин закопал либерализм как идею, - А.Разуваев
01:27  Революция из Интернета. Социальные сети стали ярким свидетельством глубочайшего социального неравенства
Суббота, 29.06.2019
19:28  Бауыржан Байбек возглавил правящую в Казахстне партию Nur Otan
16:33  Первый в Туркменистане (и Мире!) завод по производству бензина из природного газа вошел в Книгу рекордов Гиннесса
16:28  Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала с миллионами долларов
15:23  Массовые беспорядки на казахском нефтепромысле Тенгиз. МВД уверяет, что "ситуация стабильна"
12:52  "Никто на улице не останется". Временный лагерь развернули в Арыси

12:50  "Ось Москва-Ташкент". Что стоит за сближением России и Узбекистана
12:46  Развал США произойдет руками Британии, - И.Панарин
12:44  Новый взгляд на героический эпос казахов: исламо-суфийские следы, - Н.Даутбек-кызы
08:02  Ощутимое поражение дипломатии США на Ближнем Востоке, - Д.Минин
08:00  Европа нарушает свои обязательства перед Ираном. Тегеран переходит к действиям, - В.Катасонов
07:54  Почему Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом? А компот...
07:28  G20: Трамп, один против всех или почти, - Le Temps
06:55  В Туве найдено неразграбленное захоронение знатной гуннки, с богатыми украшениями (пряжка из гагата, стразы из раковин каори)
06:45  Как нас обманывают "дружбой народов", - А.Колесник
06:32  Почему Алмазбека Атамбаева могут обвинить в коррупции? Разъяснение кыр-юристов
06:29  Юрты - не ставить! КазПрокуратура призвала не нарушать закон во время "мирных митингов" 30/06
06:24  В Узбекистане откроют филиал Университета права Великобритании
06:20  Конец лидерства? Геополитическая катастрофа для Америки, - Нежат Эслен
06:16  Guardian: Путин прав насчет краха либеральных ценностей
05:29  Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры
05:24  Падучая трясучка. Фрау Меркель колбасит неведомая болезнь
Пятница, 28.06.2019
20:16  Самарканду грозит исключение из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За новоделы и самосносы
20:13  Путин и Трамп наконец-то пошушукались тет-а-тет. Репортаж из Осаки А.Колесникова
19:57  Минпрос России ищет учителей для работы в Кыргызстане. Оплата натурой?
19:30  Ветеран-афганец Куанышбек Искаков назначен акимом Кызылординской области Казахстана
16:57  Акан Рахметуллин отправлен послом Казахстана в Пакистан. Даулет Ембердиев - в Кувейт
15:02  Неприкаянный. Бакытжан Сагинтаев назначен акимом города Алматы
14:19  Провал судебно-правовой реформы в Киргизии. К ответственности привлечен 161 судья
13:53  "Пока ни одна из базовых проблем ЦА не нашла своего решения", - Конст.Сыроежкин
11:53  Урок Версаля: проигравший будет унижен. Как сформировалась современная Европа, - А.Куприянов
11:50  Казахстан теряет отрасль морских перевозок
11:49  Шелковый курс: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях
11:45  Смех и грех: как перессорились украинские раскольники, - И.Кармазин
11:43  Бишкек. Защищать Атамбаева собрались 10 всадников и черный пес (видео)
11:40  Треугольник стратегических культур. Особенности взаимоотношений центров силы в эпоху мирового беспорядка, - А.Бартош
08:12  Квартиры давай! Жители взорвавшейся Арыси протестуют на улицах Шымкента
08:10  Вы будете смеяться... В администрации КазПрезидента опять новый глава - К.Кушербаев
08:01  В Улаанбаатаре будет создан музей Чингисхана
07:51  Дети переселенцев остались без гражданства. Действия рос-властей расходятся с заявлениями о поддержке "русского мира", - "НГ"
07:44  Три урока протестов в Гонконге, - Стив Цанг
07:41  Россия не сдала Иран на переговорах в Иерусалиме, - Али Хайдер
07:30  Кремль мог бы поднять нефть до $ 200 за баррель, но боится гнева США, - "СП"
07:25  Россия выплатит Казахстану более $70 млн компенсации за грязную нефть
07:12  Дайте ему парабеллум. "Если меня попытаются захватить, я буду стрелять" - Алмазбек Атамбаев
07:06  Фактор Аблязова очень сильно дискредитирует протестное движение Казахстана, - Д.Ашимбаев
06:55  Гиперзвуковой кулак Поднебесной, - А.Шипов
06:49  Как американским орлам из "Дельты" подрезали когти в Иране, - В.Рощупкин
06:44  В "Астана Опера" опровергли сообщения о подготовке восхваляющей Назарбаева оперы
06:37  Хоким Андижанской области Абдурахманов обозвал главу здравоохранения "нечистью, скотиной и женоподобным"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Революция из Интернета. Социальные сети стали ярким свидетельством глубочайшего социального неравенства
01:27 30.06.2019

Грянувший вслед за крушением Берлинской стены расцвет глобализации сулил процветание, а появление интернета - надежды на демократизацию. Глобализация действительно повысила уровень благосостояния планеты и поспособствовала сокращению масштабов нищеты, но при этом создала и многочисленный отряд обделенных. Аналогичная ситуация и с интернетом - общества стали более открытыми благодаря всемирной паутине, но именно она повысила градус нестабильности.

Новая открытость принесла благо многим, но спровоцировала рост напряженности в отношениях между элитами и популистами. Дальнейшее сохранение разногласий может увенчаться как переходом к более справедливым экономическим системам, так и уходом в штопор хаоса и глобальной нестабильности.

Впервые в истории человечества низшие классы имеют полное визуальное представление о жизни зажиточных сограждан. Химера материальных стремлений повсеместна благодаря преломляющим реальность фильтрам Instagram и Snapchat. Спектр этой химеры невероятно широк: от беспредельно абсурдных проявлений (демонстрация пачек наличных долларов на борту яхты, пришвартованной в Монако) до попытки приправить обыденность экзотикой (чашечка капучино, поданная с присыпкой из золотой пыли). Вот вам и валюта социальной сети - привилегия выставлять напоказ провоцирующий зависть опыт уже состоявшихся, богатых и влиятельных.

Достаточно вспомнить гражданскую войну в Сирии. В 2013 году - пока страну уничтожали бомбежки и легионы мародеров на пикапах - подростки из богатых семей вовсю резвились на вечеринках в курортной Латакии, купались и делали селфи.

Их снимки пополняют обширную цифровую коллекцию "Богатых детишек интернета". А пока они публикуют собственные фото на фоне обласканной лучами солнца вопиющей роскоши, главной темой в других, далеких от них уголках всемирной сети, остаются леденящие душу видео из YouTube, демонстрирующие людей в поиске убежищ от непрерывных артиллерийских обстрелов. Вот вам и дикий контраст между правом на привилегии и стремлением к выживанию.

"Любой человек сегодня имеет возможность наблюдать за тем, как живут другие. Долгое время гарантом стабильности жизни общества оставалось сдержанное публичное лицо власти и богатства", - говорила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, выступая на мартовском Глобальном Бакинском форуме.

Тревожнее всего, по ее словам, даже не "уровень показушной роскоши, гламура, власти и богатства, что многие часто демонстрируют в откровенно безвкусной и претенциозной манере", а масштабы выставления напоказ всей глубины неравенства, особенно явственные в условиях сетевого мира. А ведь от глобализации ожидали выравнивания стартовых позиций для всех, а вовсе не трансформации отдельных личностей в суперзвезды.

Интернет, обеспечивающий все более тесную взаимосвязь между членами общества, превратил наш мир в плоское, двухмерное пространство, в котором неравенство в уровне благосостояния и накопленном опыте выделяется особо явственно. Первым - еще в "нулевые" годы - о плоском мире заговорил экономист Томас Фридман: по его словам, это результат "инноваций без эмиграции", а также свидетельство мощи и могущества интернета и технологий. Инструменты творческого разрушения стали общедоступными, а возможности их использования - повсеместными.

В 2005 году эту теорию дополнил венчурный капиталист и интернет-предприниматель Марк Андриссен: "Сегодня для меня самое главное в том, что четырнадцатилетний подросток из Румынии, Бангалора, бывшего Советского Союза или Вьетнама имеет в своем распоряжении всю информацию, все инструменты, все программы, необходимые для применения своих познаний в любой сфере по его выбору". С тех пор прошло почти 15 лет, и все та же технология срывания масок с неравенства теперь способствует росту давнего политического движения - популизма.

Социальные сети как катализатор движений и популизма

Масштабное распространение интернета создает мир, в котором все интерпретируется с помощью различных фильтров - реальность, в которой линзы искажают и зачастую утрируют действительность. Выставление соседями в социальных сетях отчетов об отдыхе в экзотических местах традиционно провоцирует зависть и возмущенное недовольство малоимущих, а демонстрация парадов частных реактивных лайнеров гостей Давоса способствует переходу столь естественной реакции на принципиально новый уровень.

Интернет более чем успешно демонстрирует все льготы и привилегии экономического статуса. Сегодня, чтобы столкнуться с неравенством, достаточно лишь бросить взгляд на бегущую по экрану смартфона френд-ленту, и подобная прозрачность в итоге провоцирует социальные бунты - как правило, с помощью тематических меток (хэштегов), активно распространяемых группами в социальных сетях. Именно эта прозрачность внесла весомый вклад в разжигание революций наподобие "арабской весны", движений вроде "оккупируй Уолл-стрит" и совсем недавних протестов "желтых жилетов" во Франции.

Не важно, одобряем мы это или нет, но интернет уже стимулирует процессы глобализации популизма. Всемирная паутина расширяет арсенал лидеров правых и левых сил, играющих на эмоциях сограждан, говоря словами Вике-Фрейберга, "словно на скрипке".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, к примеру, с помощью Twitter мобилизовал сторонников даже без помощи собственной партии, а недавно избранный президентом Украины Владимир Зеленский - это ушедший в политику комедиант, гораздо чаще публиковавший видеообращения в YouTube, чем выступавший на митингах.

Популисты правого толка играют на тех же струнах, что и смутьяны-либералы (против элит, против корпораций), но их мировоззрение существенно различается. Популисты мечтают о возврате к прошлому, а леваки сравнивают существующее государство с собственным представлением о его будущем. Все действо разворачивается на местном уровне, вот только с глобальными последствиями: актеры прямо со сцены уходят в интернет.

Вспомним гнев среднего класса Америки. Сделка, заключенная американцами в эпоху после завершения Второй мировой войны и казавшаяся незыблемой (отлично оплачиваемая работа, окруженный заборчиком из белого штакетника собственный дом, солидный доход после уплаты налогов), в эпоху глобализации внезапно оказалась расторгнутой.

"Они отозвали подпись под соглашением, затем перенесли рабочие места за рубеж и закрыли угольные шахты", - отметил на Бакинском форуме Керри Кеннеди, представитель "Правозащитного фонда имени Роберта Кеннеди". А в борьбе за пост президента Дональд Трамп взял на вооружение давно забытый идеал, пообещав "вновь вернуть Америке былое величие".

Нынешнее поколение сталкивается с хорошо знакомыми их дедам и прадедам экономическими вызовами - проблемами получения образования, приобретения жилья, доступа к медицине и урезания трудовых доходов. При этом политические деятели правого и левого толка дружно мобилизуют электорат лозунгами о борьбе с экономическим регрессом. Профессионалы от политики играют на пребывающих в спячке чувствах, скармливая избирателю искаженную трактовку глубинных причин его экономических проблем. Они задействуют Twitter, Facebook и YouTube - инструменты, придающие дополнительную убедительность популистским лозунгам.

Вот почему, листая ленту новостей, мы неизбежно наталкиваемся на мрачные свидетельства существования неравноправия. Социальные сети не только простимулировали демократизацию власти, но и обеспечили группы людей возможностью сплачивать народные движения вокруг определенных лозунгов. Вполне возможно, интернет и дальше будет служить средством достижения заветной цели для популистов всего мира, но ведь мы можем вспомнить и о первоначальном предназначении глобальной паутины, и начать использовать ее как инструмент выхода из самых масштабных кризисов нашей эпохи.

Эмиль Скандул.

Перевод Константина Василькевича. Источник Quartz Magazine.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1561847220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Казахстанско-австрийское межпарламентское сотрудничество
- Н.Нигматулин: сотрудничество казахстанских и австрийских парламентариев продолжит динамично развиваться
- Реализация Указа Президента РК о снижении долговой нагрузки: государство улучшит финансовое положение 500 тыс. казахстанцам
- Фактор Аблязов очень сильно дискредитирует протестное движение
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- Митинг в Шымкенте: эвакуированные из Арыси не хотят возвращаться обратно
- "Телеграмма Трампа - это не просто поздравление" - политологи о письме президента США для Касым-Жомарта Токаева
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам миграции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  