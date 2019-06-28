Путин закопал либерализм как идею, - А.Разуваев

06:41 30.06.2019

Путин похоронил либерализм?

современная Россия - это сильное государство, суверенитет и рыночная экономика



Александр Разуваев



28.06.2019



Современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Об этом в интервью Financial Times заявил президент России Владимир Путин.



Однако, на самом деле, для начала стоит разобраться, что такое либерализм. В экономике – это свобода предпринимательства, ставка на частную инициативу, максимальное снижение доли государства в ВВП. Место государства должно ограничиться ролью ночного сторожа. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива. И Путину данные взгляды однозначно в целом близки, что всегда вызывало острую критику российской лево-патриотической оппозиции. Их кумиром был Александр Лукашенко. Увеличение доли государства в экономике это для Путина вынужденное решение. Изначально было связано с делом "Юкоса" и решением вернуть природную ренту в казну.



Путин прекрасно понимает, что текущая доля государства в экономике (50-70%) является избыточной. Новая массовая приватизация будет неоднозначно воспринята в обществе. Да и на фоне санкций покупателя найти можно будет с трудом, достаточно вспомнить, с каким трудом удалось найти покупателя на миноритарный пакет "Роснефти". Однако все государственные компании в России, даже не торгуемые на фондовом рынке, такие как РЖД, являются абсолютно рыночными компаниями. Единственное отличие – дивиденды идут в казну, а не частным акционерам.

Владимир Путин является сторонником классических либеральных ценностей, таких как свобода слова, свобода совести, независимость судов, выборность органов власти, что роднит его с императором Александром Вторым-Освободителем. Одновременно он сторонник классических консервативных семейных христианских ценностей. Так сказать, что у Путина на уме, у Кадырова на языке. Именно поэтому западные сторонники радикального либерализма считают его абсолютно правым политиком, иногда сравнивая с Пилсудским и т.д. Они просто не понимают, что современная европейская свобода нравов или политика мультикультурализма вряд ли найдет понимание в России.

В заключение стоит сказать, что хорошо известно, что кумиром Владимира Путина является Петр Столыпин. "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!" - одна из самых цитируемых его фраз. Она также в полной мере подходит для действующего российского президента. Владимир Путин по факту второй Столыпин, только, конечно, более успешный и, если так можно сказать, фартовый. Он покончил с сепаратизмом на Кавказе, воссоединил Крым, создал эффективную, необремененную большим долгом шестую экономику мира. Единственное, с чем мы готовы поспорить, это политика умеренно слабого рубля. Но и здесь есть важный успех – значительный рост несырьевого экспорта в последние годы. В любом случае, Путин – это сильное государство, суверенитет и либеральная рыночная экономика.