Йеменские повстанцы-хуситы вновь атаковали аэропорты в Саудовской Аравии

06:43 30.06.2019

Йеменские повстанцы-хуситы движения "Ансар Аллах" атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт городах Джизан и Абха в Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Masirah. Ударам подверглись военные объекты и ангары, расположенные на территории аэродромов.



Позже телеканал Al Arabia подтвердил атаку со стороны Йемена. Саудовская коалиция заявила, что дроны были сбиты. "Террористы-хуситы продолжают запускать беспилотники для совершения враждебных и террористических актов, направленных против гражданских лиц и общественных объектов, но ни одна из их целей не была достигнута",- сказал официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.



Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения "Ансар Аллах", с другой - йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Арабская коалиция и "Ансар Аллах" регулярно обмениваются авиаударами.