Послом США в Туркмении стал мистер... Климов

07:14 30.06.2019

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане Мэттью Стивеном Климовым, сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана.

В начале встречи Посол США вручил копии верительных грамот. Поздравив Посла с назначением, туркменская сторона выразила готовность к оказанию всяческого содействия и поддержки деятельности Посла в деле укрепления двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи стороны выразили приверженность развитию политического диалога, активизации экономического взаимодействия между двумя странами. Были также рассмотрены приоритеты двустороннего регионального сотрудничества, а также взаимодействия по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.

Отдельно были обсуждены вопросы развития торгово-экономических отношений. В этой связи была особо отмечена роль Де­лового совета Туркменистан–США.

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