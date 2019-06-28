Иран, Россия, Корея: санкции быстро распространяются, но редко достигают своих целей, - Le Figaro

07:17 30.06.2019

28 июня 2019 г.

Алексис Феерчак | Le Figaro



"Санкции, принятые путем голосования в ООН или наложенные в одностороннем порядке каким-либо государством, вошли в моду в 1990-х годах, особенно в Соединенных Штатах. Недавно Дональд Трамп, отказавшись от ракетного удара, объявил об усилении санкций против Тегерана", - напоминает журналист Le Figaro Алексис Феерчак.



"Между словами и войной" - так представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в 2017 году вкратце изложил смысл санкций. Данное определение показывает, что санкции - это вопрос баланса: если они слишком близки к "словам", то они бесполезны; а если слишком близки к "войне", то они становятся опасными. Хорошо это иллюстрирует растущая обеспокоенность по поводу кризиса между Тегераном и Вашингтоном", - указывает автор статьи.



"(...) Сила санкций со временем проседает, и государства-цели санкций постепенно приспосабливаются к экономике, ориентированной на внутренний рынок, как это видно на примере Северной Кореи или Кубы. Государства также могут развивать тайные экономические схемы, усиливая, например, как в случае с Ираном, влияние корпуса стражей исламской революции, предмета особой ненависти США, которые также подвергают его точечным санкциям", - отмечает автор публикации.



"Страны, попавшие под санкции, в конечном счете могут обратиться к другим торговым партнерам. Например, Россия, пораженная санкциями США и Европы с 2015 года, в ответ внедрила программу "импортозамещения" и обратилась к Китаю за финансированием", - поясняет Феерчак.



"Пусть в краткосрочной перспективе санкции и ухудшили экономическую ситуацию, но они вынудили Россию приспособить свою экономику к переменам, особенно сельское хозяйство. С этой точки зрения, санкции могут пойти Москве на пользу", - утверждает директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьен.



"Санкции не обязательно являются мирным средством. Напротив, они могут усилить недовольство затронутых ими групп населения, сплотить народ вокруг своего диктатора и тем самым подпитывать напряженность, а не заставлять различные стороны сесть за стол переговоров. "Эффективность санкций против Северной Кореи или Ирана практически равна нулю", - считает специалист по международным отношениям Бертран Бади, профессор Института политических исследований Парижа. Одна из причин заключается в том, что часто в первую очередь санкциям подвергается гражданское население", - говорится в публикации.



"Вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году стало поворотным моментом в этом отношении. Совбез ООН проголосовал за эмбарго против Багдада, что привело к гуманитарной катастрофе. В некоторых источниках упоминается о гибели от 500 тыс. до 1,5 млн человек, в то время как стране пришлось импортировать 70% своего продовольствия", - отмечает Le Figaro.



"Тогда санкции были всеобъемлющими, но с тех пор ООН выступает за точечные санкции, нацеленные на ответственных руководителей преступных режимов", - поясняет Гийом Лаган, доцент лектор Института политических исследований Парижа, по поводу перехода к "умным санкциям".

"Однако не все санкции оказываются "умными" и чаще всего, чтобы быть эффективными, они в тот или иной момент всей своей мощью давят на экономику целевой страны. Так, в случае с Ираном, хотя "умные санкции" США специально направлены на иранских лидеров, Вашингтон к тому же принял всеобъемлющие санкции, способствующие удушению его экономики и препятствующие ему в экспорте нефти, являющейся краеугольным камнем его бюджета", - уточняет Феерчак.



"(...) Причиной для введения санкций чаще служит необходимость отреагировать, показать свои мускулы, нежели добиться какой-либо конкретного результата", - говорится в статье.

"Проблема с санкциями заключается в том, что существует разрыв между их осуществлением и политическими целями, которые с ними связаны. В случае России, если цель состояла в том, чтобы повлиять на политику Владимира Путина, то они потерпели неудачу", - говорит Арно Дюбьен о европейских и американских санкциях против России. (...)



Источник: Le Figaro