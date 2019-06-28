КазМинобраз не хочет называть ФИО арестованного за взятку "помощника министра". Стесняется?

11:50 30.06.2019

"Это не мой помощник". Аймагамбетов о задержании в МОН



Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил корреспонденту Tengrinews.kz, что подозреваемый в хищении 11 миллионов тенге не является его помощником.



"Сразу скажу, что данный сотрудник не является моим помощником. Возможно, он числился по штатному расписанию в нашем министерстве в качестве помощника. Если это так, то мы примем все необходимые меры по недопущению таких фактов. Мы как раз начали разбираться со структурой и штатом министерства. Хочу отметить такой факт, что с момента моего назначения мы не провели ни одной кадровой конкурсной комиссии, то есть на работу никто еще не принят", - отметил Аймагамбетов.



Ранее сообщалось, что помощник министра подозревается в хищении в крупном размере. Был выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере. Чиновник подозревается в хищении путем мошенничества с использованием служебного положения более 11 миллионов тенге, выделенных на организацию летней образовательной стартап-школы для студентов.



В пресс-службе МОН РК пояснили, что упомянутый помощник министра исполнял основные функции как постоянный помощник ответственного секретаря.